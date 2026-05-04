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Dani Alves reaparece y sorprende con lo que hace: "40 años estuve detenido"

"Yo lo he perdido todo": Dani Alves reaparece con duro relato tras haber estado en prisión 14 meses y sorprende su nueva vida.

Dani Alves reaparece y sorprende con lo que hace: 40 años estuve detenido
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Dani Alves reapareció en público y lo hizo en el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid para un evento.
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Luego de haber estado envuelto en el escándalo por agresión sexual a una joven en Barcelona en diciembre del 2022, el exjugador del Barcelona vive una nueva etapa.
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El brasileño salió en libertad en marzo del 2025 luego de estar 14 meses en prisión por el grave caso del que fue condenado a más de 4 años. Sin embargo, el exfutbolista fue absuelto.
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Tras salir en libertad, Dani Alves ha mantenido un perfil bajo e incluso hasta se había retirado de las redes sociales, pero ahora vive una nueva realidad: una que sorprende a sus seguidores.
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El brasileño ahora tiene una vida más apegada a la religión y así lo ha compartido a sus seguidores luego de pasar por una dura etapa.
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En la actualidad, Alves está más apegado a la religión y se encarga de compartir la palabra de Dios.
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El pasado fin de semana reapareció en público y se encargó de predicar en un acto evangélico. Ahí compartió su experiencia y dejó un crudo relato.
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Dani Alves fue uno de los protagonistas en el macroevento 'The Change' que se llevó a cabo en el Estadio Metropolitano; fue uno de los predicadores ante cerca de 35.000 personas.
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"Sé que ustedes saben que yo estuve detenido. Cuarenta años, precisamente. Pero en la cárcel, Cristo me ha hecho libre", contaba a los presentes en el campo del Atlético de Madrid.
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Ahí mismo expresó: "Yo lo he perdido todo, pero al perderlo todo encontré a Jesús".
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Ahí compartió sobre las dificultades que puedan estar viviendo: "Yo no sé lo que ustedes están pasando en vuestras vidas; cuáles son las cárceles que ustedes están enfrentando..."
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"Pero yo vengo aquí a decir que hoy Cristo romperá esas cárceles, derribará estos muros, Cristo romperá esas cadenas", expresó ante miles de personas.
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Dani Alves sigue su camino luego de pasar una dura etapa en la cárcel, en la que también ha contado que fue la misma religión la que le dio una nueva esperanza.
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“En el peor momento de mi vida, un mensajero de Dios me recogió y me llevó a la Iglesia. Y hoy estoy aquí gracias a ellos”, expuso.
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Dani Alves sigue dejando atrás la dura etapa en la que tuvo que estar en prisión. Salió tras 14 meses ante la falta de pruebas. Ahora vive un nuevo capítulo, uno alejado de los reflectores.
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