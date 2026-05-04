Lo que dicen las autoridades y familiares sobre el caso de pareja hallada muerta en Tatumbla

El caso de la pareja hallada sin vida en una cabaña del municipio de Tatumbla, en Francisco Morazán, vuelve a cobrar relevancia este lunes tras nuevas diligencias realizadas por el Ministerio Público (MP), mientras familiares cuestionan la falta de información oficial sobre lo ocurrido.
Luis Alonso Oseguera Betancourth y Nicol Alejandra Figueroa López fueron encontrados muertos el 17 de octubre de 2025 en un hotel de Tatumbla.
De acuerdo con un comunicado del MP, fiscales de la Sección de Muerte de Mujeres de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) realizaron una nueva inspección en el lugar, con el acompañamiento de un ingeniero químico y un ingeniero eléctrico industrial.
El objetivo de esta pericia es profundizar en las causas de muerte de ambos jóvenes, mediante evaluaciones técnicas que permitan determinar si hubo emisión de alguna sustancia química o fallas en las instalaciones del lugar.
Durante la inspección, los expertos llevaron a cabo estudios en la estructura y el perímetro de la cabaña donde fueron encontrados los cuerpos, cuyos resultados serán integrados al expediente investigativo.
Asimismo, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) constataron que la cabaña donde ocurrió el hecho se encuentra semidestruida y sin ningún tipo de mobiliario, a diferencia de otras cuatro cabañas del complejo que permanecen intactas.
Por su parte, familiares de las víctimas expresaron su inconformidad ante la falta de comunicación por parte de las autoridades. Marezza Figueroa, hermana de Alejandra, aseguró que no han recibido información directa sobre los avances del caso.
“Hasta el momento las autoridades no nos han informado nada. Lo último que supimos fue por una nota que subieron de la página del MP. No sabemos qué sigue, ya que las autoridades no nos informan nada; lo que sabemos es por los medios”, manifestó la hermana de Alejandra a LA PRENSA.
Según los familiares, el pasado 25 de enero se les indicó de manera verbal que la posible causa de muerte habría sido intoxicación por inhalación de monóxido de carbono; sin embargo, esta versión no ha sido respaldada con documentación oficial entregada a los parientes.
Los parientes afirmaron que la información recibida sobre el dictamen forense ha sido únicamente verbal y que no han tenido acceso al informe escrito ni a la autopsia final.
“La información que hemos recibido ha sido verbal únicamente. La causa no me consta porque no he tenido el documento a la vista”, expresó Marezza el pasado 4 de febrero.
El caso continúa bajo investigación, mientras los familiares exigen claridad, acceso a los resultados periciales y respuestas concretas sobre las circunstancias en que ocurrieron las muertes.