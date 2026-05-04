Detalles del asesinato del contratista Maynor Duarte en Choluteca

Un hombre de 27 años fue asesinado la noche del domingo mientras abastecía de combustible su carro en una gasolinera de Choluteca, al sur de Honduras.
La víctima fue identificada como Maynor Duarte Rodríguez, quien, según sus familiares, se desempeñaba como contratista y se encontraba trabajando al momento del ataque.
El crimen ocurrió en una estación de servicio ubicada en la carretera que conecta Choluteca, conocida como la “Sultana del Sur”, con Tegucigalpa.
De acuerdo con información preliminar, Duarte Rodríguez había detenido su vehículo de carga pesada para comprar gasolina y verificar el nivel de combustible.
En ese momento, sujetos desconocidos llegaron al lugar y, sin mediar palabra, le dispararon en reiteradas ocasiones, provocándole la muerte en el sitio.
Familiares del joven llegaron minutos después a la escena, donde protagonizaron escenas de dolor. Entre lágrimas, una mujer que sería su esposa gritaba: “No, mi amor, no”, mientras se aferraba al cuerpo de la víctima.
Según versiones de allegados, el hombre llevaba varios días trabajando como contratista y transportaba mercadería en su carro, la cual formaba parte de un encargo laboral.
Agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona y trataron de controlar a los familiares, mientras se esperaba la llegada del equipo forense para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones del caso.