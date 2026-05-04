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Capturan a Malicia y Doble A tras tiroteo con policías en Chamelecón

Las autoridades capturaron a dos supuestos pandilleros de la 18 con dos granadas de fragmentación de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y otras armas

Capturan a Malicia y Doble A tras tiroteo con policías en Chamelecón
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Dos presuntos integrantes de la pandilla 18 fueron capturados tras un enfrentamiento armado con agentes policiales en la colonia San Antonio, en el sector de Chamelecón, en San Pedro Sula.

 Fotos: Policía Nacional
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Los detenidos fueron identificados como un menor de 17 años, alias Malicia, y Antonio Joel Cantarero, de 27 años, alias Doble A, ambos residentes en la colonia San Antonio, lugar donde se realizó el operativo.
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Según las autoridades, los sospechosos serían miembros activos de esta estructura criminal que opera en la zona norte del país.
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El incidente se registró mientras agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención N°6 (UMEP N°6) realizaban patrullajes como parte del Plan Barrios y Comunidades Seguras.
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De acuerdo con la información oficial, los individuos se transportaban en una motocicleta cuando, sin mediar palabra, abrieron fuego contra la unidad policial utilizando armas de grueso calibre.
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El ataque provocó daños en la patrulla, lo que obligó a los agentes a responder, logrando neutralizar a los sospechosos en el lugar.
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Ambos fueron detenidos en flagrancia, sin que se reportaran personas heridas durante el intercambio de disparos.
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Durante la operación, las autoridades decomisaron un importante arsenal, incluyendo una pistola y un fusil, así como cargadores para ambas armas.
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También se les incautó droga aún no cuantificada, teléfonos celulares, una motocicleta, chalecos antibalas y pasamontañas.
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Entre los hallazgos destacan dos granadas de fragmentación de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, mientras la Policía mantiene abiertas las investigaciones para determinar si los detenidos están vinculados a otros delitos en la zona.
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