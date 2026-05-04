“Él va a caer, vivo o muerto”: ministro de Seguridad envía advertencia al líder del cártel del Diablo

Gerzon Velásquez, ministro de Seguridad, envió este lunes una advertencia directa contra Esteban Ferrera Rodas, cabecilla del cártel del Diablo, asegurando que será capturado en las próximas operaciones de la zona.
Las declaraciones surgen tras nuevos avances en la investigación del secuestro y asesinato del pastor y caficultor Óscar Núñez, caso que ha puesto en la mira a esta estructura criminal.
Al ser consultado sobre la captura del presunto líder, el funcionario fue contundente: “Claro que sí, él tiene que caer”.
El ministro Velásquez aseguró que las autoridades han intensificado las acciones para ubicarlo. “Nosotros estamos garantizándole por este medio a toda la población que vamos a emplear todos nuestros recursos”.
“De hecho, hay una fuerte operación ahorita en todos estos municipios del departamento de Yoro en donde lo estamos buscando a él y a toda su banda”, indicó el ministro.
“Tenga plena seguridad que él va a caer, ya sea vivo o muerto”, advirtió el ministro Gerzon Velásquez en una entrveista.
“Este señor tiene por antecedente ser muy violento y ha causado gran cantidad de violencia alrededor de todos estos municipios”, expresó el funcionario.
Tras el caso del pastor Óscar Núñez, las autoridades confirmaron la captura de dos sospechosos que estarían vinculados al cártel del Diablo y que también habrían participado en otros crímenes de alto impacto en la zona.
Los capturados fueron identificados como Eduin Eraldo Palma Benegas, de 29 años, alias Puñal, señalado como negociador del secuestro, y posteriormente Carlos Daniel Palma Murillo, de 21 años, alias Calolo, ambos vinculados al Cártel del Diablo.
De acuerdo con reportes, Esteban Ferrera Rodas es un exmilitar que en los últimos meses ganó notoriedad en redes sociales, donde difundía mensajes presentándose como líder de la estructura criminal.
El 13 de marzo, tras una masacre que dejó cinco hombres muertos en Sulaco, Yoro, surgieron versiones sobre su supuesta muerte; sin embargo, la Policía Nacional desmintió esa información, señalando que se trataba de un intento por generar confusión sobre su paradero.
El ministro detalló que esta estructura también mantiene influencia en municipios como Orica, Marale y El Porvenir, en Francisco Morazán, así como en San José del Potrero y San Sebastián, en Comayagua.