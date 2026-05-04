Giro en caso del pastor Óscar Núñez: revelan supuestos nexos familiares con cártel del Diablo

Un nuevo giro tomó el caso del secuestro y asesinato del pastor y caficultor Óscar Núñez, luego de que Gerzon Velásquez, ministro de Seguridad, revelara este lunes que personas cercanas a la familia de la víctima estarían vinculadas al “cártel del Diablo”.
Las autoridades hondureñas confirmaron el pasado 2 de mayo la captura de un segundo implicado en el crimen, lo que ha permitido avanzar en las investigaciones y perfilar con mayor claridad la estructura detrás del hecho violento.
“El Grupo Delictivo Organizado, autodenominado el cártel del Diablo, es una organización criminal extremadamente violenta que opera en algunos de los municipios del departamento de Yoro”, aseguró el ministro de Seguridad.
El ministro Velásquez confirmó que ya se han logrado capturas clave dentro de la estructura criminal. “Dos han caído, el alias ‘Calolo’, quien fue recientemente detenido en posesión de armas prohibidas, pero también el sujeto denominado con el alias ‘Puñal’”.
Además, el ministro Velásquez reveló que "la estructura criminal tenía dentro de su organización algunas personas muy cercanas a la familia del pastor y que probablemente por esto le pudieron haber dado muerte”.
Sobre Esteban Ferrera, líder del cártel del Diablo, el ministro de seguridad aseguró: “Él tiene que caer (...) tenga plena seguridad que él va a caer, ya sea vivo o muerto".
Los capturados fueron identificados como Eduin Eraldo Palma Benegas, de 29 años, alias Puñal, señalado como negociador del secuestro, y posteriormente Carlos Daniel Palma Murillo, de 21 años, alias Calolo, ambos vinculados al Cártel del Diablo.
Este caso comenzó el pasado lunes 20 de abril de 2026 tras la denuncia del secuestro de un hombre, identificado como Óscar Núñez, en el municipio de Sulaco, Yoro.
Según el testimonio de su hijo, el pastor Óscar Núñez salió en horas de la mañana desde su vivienda en Yorito, Yoro, con destino a una de sus propiedades, a bordo de un vehículo tipo pick-up, marca Toyota.
Durante el trayecto, fue interceptado por varios sujetos fuertemente armados, quienes lo sometieron por la fuerza y se lo llevaron con rumbo desconocido.
Horas después, los familiares comenzaron a recibir llamadas telefónicas de los presuntos secuestradores, quienes exigían cinco millones de lempiras a cambio de su liberación.
En una primera instancia, los familiares entregaron 400,000 lempiras, y posteriormente realizaron un segundo pago de un millón de lempiras, sumando un total de 1,400,000 lempiras.
A pesar de los pagos realizados, el jueves 23 de abril de 2026 las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de la víctima en la aldea Agua Blanca, municipio de San José del Potrero, en Comayagua
El ministro detalló que esta estructura también mantiene influencia en municipios como Orica, Marale y El Porvenir, en Francisco Morazán, así como en San José del Potrero y San Sebastián, en Comayagua.