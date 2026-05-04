Crimen de Nancy Hernández: separación conflictiva y regreso de USA, nuevos detalles del asesinato

Comayagua, Honduras

Un año después de haber regresado de Estados Unidos y tras una separación marcada por conflictos personales, ese sería el trasfondo del crimen de la empresaria Nancy Hernández, quien fue asesinada presuntamente por su expareja en el municipio de La Libertad, Comayagua.

El hecho violento ocurrió la noche del sábado 2 de mayo dentro de un restaurante ubicado en la colonia La Ceibita, donde la víctima se encontraba compartiendo con sus tres hijos menores de edad.

De acuerdo con las primeras versiones, un hombre que se encontraba en el establecimiento se acercó a Nancy Hernández y, tras una discusión, le disparó con arma de fuego en reiteradas ocasiones.

La principal hipótesis de las autoridades apunta a su expareja sentimental, identificada como Edwin Alonso Flores Caballero, quien ya habría sido identificado como sospechoso del crimen.

Según información oficial, el hombre habría residido en Estados Unidos y recientemente retornó al país, donde se habría reencontrado con la víctima tras un periodo de separación.

El subcomisario Edgardo Barahona, portavoz de la Policía Nacional, indicó que ambos habrían puesto fin a la relación aproximadamente hace un año debido a situaciones personales.

Tras el ataque, la empresaria fue trasladada de emergencia a un centro asistencial privado con la intención de salvarle la vida, pero minutos después se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades mantienen operativos de búsqueda en la zona para dar con el paradero del principal sospechoso del crimen.

El hecho ha generado consternación en la comunidad, ya que la víctima era una reconocida empresaria del sector.

Sus restos fueron trasladados a su natal La Esperanza, Intibucá, donde familiares, amigos y pobladores le dieron el último adiós.

Las investigaciones continúan para esclarecer completamente el hecho y confirmar el móvil del crimen.