¿Qué número jugó hoy?: El negocio de la suerte también financia al Estado

San Pedro Sula, Honduras

El sueño de volverse millonario y “pegarle al premiado” no solo mueve filas frente a los vendedores de lotería; también representa una fuente de ingresos para el Estado. El Presupuesto General de 2026 confirma que el dinero que circula en torno al juego y el azar termina, en parte, en las arcas públicas. El Presupuesto General de 2026 fue aprobado por el Congreso Nacional la noche del martes 21 de abril de 2026 por un monto de 444,335 millones de lempiras, tras una extensa sesión marcada por el cabildeo político y la discusión por capítulos del documento. De acuerdo al Tomo II de las Disposiciones Generales del proyecto de Presupuesto general de ingresos y egresos de la República, las finanzas del Estado se nutren, en parte, de ingresos por la venta directa de billetes de lotería mayor y menor, lo que evidencia que el Estado participa activamente en esta actividad como generador de recursos.

Para 2026, el Estado proyecta ingresos directos por más de L496 millones solo en venta de billetes de lotería, entre la mayor y la menor. A ese monto se suma otro flujo clave: la lotería electrónica, que opera bajo concesión y aportará alrededor de L473 millones al Estado. En conjunto, ambas fuentes elevan a cerca de L970 millones el dinero que se mueve directamente alrededor del juego. La cifra crece aún más si se consideran los impuestos asociados al azar. El presupuesto incluye ingresos por gravámenes a premios y juegos, aunque en menor escala, lo que confirma que el Estado también participa cuando alguien gana.

Traducido a la vida diaria: cada boleto comprado no solo representa una apuesta personal, sino una pequeña contribución al financiamiento público. La ilusión de ganar, multiplicada por miles de jugadores, termina convertida en millones de lempiras. A diferencia de los impuestos tradicionales, este dinero no es obligatorio. Nadie está obligado a jugar, pero quienes lo hacen alimentan un sistema donde el Estado actúa como operador, regulador y beneficiario. El mecanismo es sencillo: del dinero que entra por la venta de billetes, una parte se destina a premios, otra a operación, y el resto queda como ingreso estatal. En el caso de la lotería electrónica, el flujo proviene de pagos por concesión y actividad regulada. Aunque estas cifras no compiten con los grandes ingresos tributarios, que superan los L186,000 millones, sí revelan una realidad poco visible: el juego también financia, en menor medida, al Estado. En un país donde miles de personas compran un número cada semana, la esperanza tiene valor económico. El presupuesto lo deja claro: el sueño de cambiar la vida con un boleto no solo mueve emociones, también mueve dinero.

Todas las fuentes de ingresos

Más allá de la lotería y el juego, el grueso del dinero que maneja el Estado proviene de otras fuentes mucho más amplias. El artículo 7 del Presupuesto 2026 establece que la Administración Central proyecta L263,807 millones en ingresos, es decir, todo el dinero con el que el Gobierno espera financiar su funcionamiento durante el año. De ese total, la mayor parte corresponde a impuestos, que suman alrededor de L186,379 millones. Aquí están incluidos los tributos más conocidos por la población, como el impuesto sobre ventas (ISV), el impuesto sobre la renta y los gravámenes al consumo, importaciones y servicios. A esto se agregan los ingresos no tributarios, que rondan los L6,252 millones, provenientes de tasas, multas, licencias, emisión de documentos, servicios públicos y otros cobros administrativos. Son pagos cotidianos que, aunque individuales parecen pequeños, en conjunto representan miles de millones para el fisco. También hay ingresos por la venta de bienes y servicios del propio Estado, además de rentas, alquileres y transferencias, que complementan el flujo de dinero público.