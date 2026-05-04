Detallan cómo ocurrió el crimen de la empresaria Nancy Hernández

Comayagua, Honduras

“El hombre, enojado, le disparó a la mujer”, relató el portavoz de la Policía en Comayagua, Marco Antonio López, al detallar cómo ocurrió el crimen de la empresaria Nancy Karina Hernández Domínguez, de 37 años, en el municipio de La Libertad, Comayagua.

El hecho violento se registró la noche de este sábado en el restaurante “La Cumbre”, ubicado en la colonia La Ceibita, donde la víctima se encontraba compartiendo con sus tres hijos menores de edad.

De acuerdo con Marco Antonio López, Nancy Hernández llegó al establecimiento como invitada de honor y se ubicó en un extremo del local, mientras su expareja, Edwin Alonso Flores Caballero, permanecía en otra área consumiendo bebidas alcohólicas.

El oficial explicó que el sospechoso es el padre de los menores y que habría vivido en Estados Unidos durante un tiempo, regresando recientemente al país. Además, indicó que la separación con la víctima se habría producido hace aproximadamente un año.