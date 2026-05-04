Detallan cómo ocurrió el crimen de la empresaria Nancy Hernández

“El hombre, enojado, le disparó a la mujer”, relató el portavoz de la Policía en Comayagua, Marco Antonio López, al detallar cómo ocurrió el crimen de la empresaria Nancy Karina Hernández Domínguez, de 37 años, en el municipio de La Libertad, Comayagua.
El hecho violento se registró la noche de este sábado en el restaurante “La Cumbre”, ubicado en la colonia La Ceibita, donde la víctima se encontraba compartiendo con sus tres hijos menores de edad.
De acuerdo con Marco Antonio López, Nancy Hernández llegó al establecimiento como invitada de honor y se ubicó en un extremo del local, mientras su expareja, Edwin Alonso Flores Caballero, permanecía en otra área consumiendo bebidas alcohólicas.
El oficial explicó que el sospechoso es el padre de los menores y que habría vivido en Estados Unidos durante un tiempo, regresando recientemente al país. Además, indicó que la separación con la víctima se habría producido hace aproximadamente un año.
Intentó abrazarla
Según la versión policial, una de las hijas de la pareja se levantó de la mesa y al pasar cerca de su padre, este intentó abrazarla, pero la menor lo rechazó, lo que habría desencadenado la discusión.
En ese momento, el hombre presuntamente reaccionó con enojo y disparó contra la empresaria sin mediar más palabras, provocándole heridas de gravedad dentro del establecimiento.
Nancy Hernández fue trasladada de emergencia a una clínica privada con la intención de salvarle la vida; sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento.
El subcomisario Edgardo Barahona, portavoz de la Policía Nacional, informó que se mantienen operativos en la zona para dar con el paradero del sospechoso, quien huyó tras el ataque.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente el hecho y determinar el móvil del crimen.