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Arquitecto es el joven tiroteado en su carro en la colonia Serán de San Pedro Sula

El arquitecto Mario Delcid resultó herido en un ataque a balazos en la colonia Serán, San Pedro Sula, mientras conducía su vehículo; fue llevado de urgencia a un hospital

Arquitecto es el joven tiroteado en su carro en la colonia Serán de San Pedro Sula

Vehículo en el que se trasladaba Mario Delcid cuando fue atacado a balazos.
San Pedro Sula, Honduras

El conductor del vehículo tiroteado fue identificado como Mario Alberto Delcid, de oficio arquitecto y residente en San Pedro Sula, quien resultó herido por arma de fuego al mediodía de este lunes en la colonia Serán.

Tirotean a joven cuando se conducía en su carro en San Pedro Sula

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Nacional, el hecho fue denunciado a través del Sistema Nacional de Emergencias 911 alrededor de las 12:45 p. m., lo que permitió el desplazamiento inmediato de unidades policiales a la zona.

Según las investigaciones iniciales, Mario Alberto Delcid se conducía en un vehículo tipo turismo Hyundai Elantra, color negro, con placas HBG 1339, cuando fue atacado a disparos por desconocidos.

Mario Alberto Delcid ingresó al área de quirófano de un centro asistencial.

Mario Alberto Delcid ingresó al área de quirófano de un centro asistencial.

El automotor presentaba al menos diez impactos de bala en el lado del conductor, lo que evidencia la intensidad del ataque armado perpetrado en plena vía pública.

La víctima fue trasladada por un compañero de trabajo a un centro asistencial, donde ingresó al área de quirófano y permanece bajo atención médica, a la espera de un diagnóstico oficial sobre su estado de salud.

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Redacción La Prensa
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