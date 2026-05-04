Arquitecto es el joven tiroteado en su carro en la colonia Serán de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

El conductor del vehículo tiroteado fue identificado como Mario Alberto Delcid , de oficio arquitecto y residente en San Pedro Sula, quien resultó herido por arma de fuego al mediodía de este lunes en la colonia Serán.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Nacional, el hecho fue denunciado a través del Sistema Nacional de Emergencias 911 alrededor de las 12:45 p. m., lo que permitió el desplazamiento inmediato de unidades policiales a la zona.

Según las investigaciones iniciales, Mario Alberto Delcid se conducía en un vehículo tipo turismo Hyundai Elantra, color negro, con placas HBG 1339, cuando fue atacado a disparos por desconocidos.