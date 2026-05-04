Hondureño muere en accidente en Misisipi; regresaba de trabajar

Fotos en vida de Wilmer Vásquez, el hondureño de 43 años que murió en Misisipi, Estados Unidos.
Vásquez murió la tarde del viernes 1 de mayo tras un accidente de tránsito en la Interestatal 10, en el condado de Harrison, según confirmó la Patrulla de Carreteras de Mississippi (MHP, por sus siglas en inglés).
El hombre de 43 años había sido ingresado a medicina forense como desaparecido; sin embargo, su familia confirmó la identidad a las autoridades.
El hecho ocurrió alrededor de las 5:20 p.m., a la altura del marcador de milla 20 en dirección oeste.
La familia de Wilmer confirmó que él tenía unos 16 años de vivir en Estados Unidos.
Wilmer era originario de la comunidad de Santa Rosita en Siguatepeque y residíne en Kenner en Luisiana.
Al momento de su muerte regresaba de trabajar. "Mi primo era una persona muy tranquila", contó una pariente.
Solo tenía una hija que reside en Gran Canaria. La misma joven reveló un dato triste de su papá.
"Era una gran persona, pero nunca lo pude conocer en persona", lamentaba en sus redes sociales, dejando entrever que cuando ella nació él se fue para Estados Unidos.
Wilmer Enrique Vásquez Rodríguez será velado en Metairie, Los Ángeles el 15 de mayo y luego su cuerpo será enviado a Honduras para ser sepultado, confirmó su familia.