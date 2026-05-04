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Hondureño muere en accidente en Misisipi; regresaba de trabajar

Wilmer Enrique Vásquez era originario de Siguatepeque y tenía 16 años de vivir en Estados Unidos. Su única hija dejó un triste mensaje

Hondureño muere en accidente en Misisipi; regresaba de trabajar
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Fotos en vida de Wilmer Vásquez, el hondureño de 43 años que murió en Misisipi, Estados Unidos.
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Vásquez murió la tarde del viernes 1 de mayo tras un accidente de tránsito en la Interestatal 10, en el condado de Harrison, según confirmó la Patrulla de Carreteras de Mississippi (MHP, por sus siglas en inglés).
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El hombre de 43 años había sido ingresado a medicina forense como desaparecido; sin embargo, su familia confirmó la identidad a las autoridades.
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El hecho ocurrió alrededor de las 5:20 p.m., a la altura del marcador de milla 20 en dirección oeste.
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La familia de Wilmer confirmó que él tenía unos 16 años de vivir en Estados Unidos.
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Wilmer era originario de la comunidad de Santa Rosita en Siguatepeque y residíne en Kenner en Luisiana.
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Al momento de su muerte regresaba de trabajar. "Mi primo era una persona muy tranquila", contó una pariente.
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Solo tenía una hija que reside en Gran Canaria. La misma joven reveló un dato triste de su papá.
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"Era una gran persona, pero nunca lo pude conocer en persona", lamentaba en sus redes sociales, dejando entrever que cuando ella nació él se fue para Estados Unidos.
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Wilmer Enrique Vásquez Rodríguez será velado en Metairie, Los Ángeles el 15 de mayo y luego su cuerpo será enviado a Honduras para ser sepultado, confirmó su familia.
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