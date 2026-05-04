Cuatro jugadores al Olimpia, salida en Motagua y nuevo legionario

Entérate sobre los fichajes y rumores de las últimas horas en el balompié hondureño.
"De momento no me han llamado nadie", las palabras del delantero Kilmar Peña, a quien se le venció el contrato con los Lobos de la UPNFM.
Es casi un hecho que el entrenador Hernán la Tota Medina no sigue en Victoria luego del descenso a segunda división.
De momento Georgie Welcome, delantero de 41 años, no ha tenido ofrecimiento de renovar con Platense. La directiva lo tiene como un futbolista de la casa.
Óscar Barrios Loretto, defensor que jugó para Victoria, analiza ofertas de Guatemala y segunda división de Uruguay.
El zaguero de Real Sociedad de la Liga de Ascenso, Jeffrie Ramos, sigue siendo opción de volver a primera división. En Tocoa escucharán ofertas.
El lateral derecho Samuel Card es interés de Marathón, los sampedranos ya entraron en negociaciones.
Moisés Rodríguez: El mediocampista vuelve al Olimpia de cara a la próxima campaña tras haber estado cedido a préstamo con el Platense en este Clausura 2026.
André Orellana: El jugador vuelve al Olimpia de cara a la próxima campaña. En el presente Clausura 2026 milita en Marathón, pero el defensor ha sido apartado tras problema de indisciplina.
Carlos Matute: El joven mediocampista vuelve al Olimpia para la próxima campaña tras haber jugado a préstamo en este Clausura 2026 en las filas del Victoria.
Otro con contrato vigente en el Olimpia es el volante Heber Núñez, quien fue cedido en calidad de préstamo en Platense.
Allan Banegaqs: El centrocampista es agente libre ya que finalizó su contrato con Victoria.
El Olimpia renovó al zaguero Clinto Bennett por tres años.
La directiva del Olimpia ya trabaja en la negociación de Elison Rivas, jugador a quien se le vence el contrato al final de la presente campaña.
Carlos Argueta, jugador actual del Olancho FC, está en la órbita del Olimpia para potenciar su lado derecho. Tiene una cláusula de salida. Cabe recordar que en su momento militó en Motagua.
Déster Mónico escuchará ofertas luego de quedar como agente libre tras su paso por Victoria.
Edwin Solani contempla una oportunidad en el extranjero luego de un buen campeonato con Platense, en el pasado tuvo ofertas desde Costa Rica.
Erick "Yío" Puerto, delantero de Platense, se dejó querer por el Olimpia: "El que te quiera un equipo grande como Olimpia es de admirar. La gente te quiere, te pide, pero yo sigo trabajando y siempre confiando en Dios", señaló.
Samuel Pozantes: Olimpia, Marathón y Real España quieren tener en sus filas al lateral derecho que destacó en este Clausura 2026 con Platense.
El defensor Pablo Cacho podría salir del Olimpia de cara a la próxima campaña. Se estaría marchando a préstamo y se habla que su nuevo club podría ser Lobos de la UPNFM.
Nuevo legionario... Motagua tendría ofertas por el zaguero Giancarlo Sacaza, el zaguero se ha consolidado y la MLS sería una buena opción.