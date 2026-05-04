¿Qué se sabe del contenedor en el que incautaron armas? Llegó desde USA con encomiendas

Un total de 21 armas de fuego, cargadores y más de 200 municiones fueron decomisados durante la inspección de un contenedor en Puerto Cortés, departamento de Cortés, informaron autoridades policiales.
La Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), en conjunto con el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), detalló que el decomiso incluye cinco pistolas calibre 9 milímetros —una marca SIG Sauer y cuatro marca Glock—, así como un fusil AR-15 calibre 5.56 milímetros.
De acuerdo con el informe, entre las armas decomisadas se identifican pistolas Glock con series ALVM325, CHED034 y CHKH901, en colores beige, dorado y negro. También se incautó una pistola SIG Sauer en tonos beige y arena.
En cuanto a accesorios, las autoridades contabilizaron 15 cargadores para armas de 9 milímetros y dos cargadores para fusil.
El recuento de municiones asciende a 206 cartuchos sin percutir: 46 calibre 5.56 mm marca MON, 100 calibre .300 BLK marca Winchester y 60 calibre 30-06 marca Federal.
La operación se realizó el lunes 4 de mayo de 2026, entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, en el Centro Logístico de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC). El contenedor inspeccionado, identificado con el número SMLU852083, de color azul y marchamo 6323922, procedía de Estados Unidos.
Según la documentación, la carga consistía en encomiendas con electrodomésticos, ropa y zapatos usados, herramientas, televisores y juguetes. No obstante, durante la revisión, agentes detectaron inconsistencias en varios bultos dentro de una caja de cartón color café, donde se encontraban ocultas las armas, cargadores y municiones.
Las autoridades indicaron que hasta el momento se ha inspeccionado el 15 % del contenedor, por lo que el proceso continuará. Asimismo, señalaron que todo el material decomisado será remitido a las instancias correspondientes para el debido proceso conforme a ley.