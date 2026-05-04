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¿Qué se sabe del contenedor en el que incautaron armas? Llegó desde USA con encomiendas

Las autoridades ya terminaron de contar las armas y municiones que venían en el contenedor. En total eran seis armas de fuego, entre ellas una AR-15

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Un total de 21 armas de fuego, cargadores y más de 200 municiones fueron decomisados durante la inspección de un contenedor en Puerto Cortés, departamento de Cortés, informaron autoridades policiales.
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La Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), en conjunto con el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), detalló que el decomiso incluye cinco pistolas calibre 9 milímetros —una marca SIG Sauer y cuatro marca Glock—, así como un fusil AR-15 calibre 5.56 milímetros.
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De acuerdo con el informe, entre las armas decomisadas se identifican pistolas Glock con series ALVM325, CHED034 y CHKH901, en colores beige, dorado y negro. También se incautó una pistola SIG Sauer en tonos beige y arena.
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En cuanto a accesorios, las autoridades contabilizaron 15 cargadores para armas de 9 milímetros y dos cargadores para fusil.
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El recuento de municiones asciende a 206 cartuchos sin percutir: 46 calibre 5.56 mm marca MON, 100 calibre .300 BLK marca Winchester y 60 calibre 30-06 marca Federal.
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La operación se realizó el lunes 4 de mayo de 2026, entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, en el Centro Logístico de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC). El contenedor inspeccionado, identificado con el número SMLU852083, de color azul y marchamo 6323922, procedía de Estados Unidos.
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Según la documentación, la carga consistía en encomiendas con electrodomésticos, ropa y zapatos usados, herramientas, televisores y juguetes. No obstante, durante la revisión, agentes detectaron inconsistencias en varios bultos dentro de una caja de cartón color café, donde se encontraban ocultas las armas, cargadores y municiones.
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Las autoridades indicaron que hasta el momento se ha inspeccionado el 15 % del contenedor, por lo que el proceso continuará. Asimismo, señalaron que todo el material decomisado será remitido a las instancias correspondientes para el debido proceso conforme a ley.
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