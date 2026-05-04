¿Qué se sabe del contenedor en el que incautaron armas? Llegó desde USA con encomiendas

La operación se realizó el lunes 4 de mayo de 2026, entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, en el Centro Logístico de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC). El contenedor inspeccionado, identificado con el número SMLU852083, de color azul y marchamo 6323922, procedía de Estados Unidos.