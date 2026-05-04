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Cuánto debes ahorrar según tu salario: claves prácticas

Descubre cuánto ahorrar según tu salario y aplica estrategias prácticas que fortalecen tu estabilidad financiera y te ayudan a construir un futuro más seguro y organizado

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 16:26 -
  • Lizzi Benitez
Cuánto debes ahorrar según tu salario: claves prácticas

Los expertos aseguran que con constancia y disciplina puedes fomentar el ahorro según tu salario.

 Foto: archivo
San Pedro Sula, Honduras

Ahorrar no depende únicamente de cuánto ganas, sino de la constancia y la disciplina que desarrolles. Mantener el hábito del ahorro es clave, ya que con el tiempo fortalece tu estabilidad financiera, según los expertos en economía.

El economista Elfren Matute explicó a LA PRENSA que una estrategia efectiva es establecer fechas específicas para ahorrar, por ejemplo, cuando recibes ingresos adicionales como el decimocuarto, aguinaldo o bonos.

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También puedes comenzar con cantidades simbólicas montos pequeños o porcentajes bajos de tu salario e incrementarlos de forma gradual. Es posible iniciar con apenas el 3 % de tus ingresos.

Matute dice que "definir desde el inicio cuánto vas a ahorrar es fundamental. Lo recomendable es apartar ese dinero antes de cubrir cualquier otro gasto, de modo que el ahorro se convierta en una prioridad y no en algo opcional".

Entre los errores más comunes destacan la falta de planificación y retirar el dinero antes de tiempo. Estas prácticas impiden que el ahorro cumpla su propósito, especialmente si se busca un beneficio a largo plazo.

Poner atención a los "gastos hormiga"

También es importante prestar atención a los llamados “gastos hormiga”. Se trata de pequeños desembolsos frecuentes que suelen pasar desapercibidos, pero que, al acumularse, pueden afectar significativamente tu capacidad de ahorro.

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Para reducir riesgos, una de las mejores opciones, según el economista, es guardar el dinero en una institución financiera, como un banco o una cooperativa. Esto no solo protege tus fondos, sino que también disminuye la tentación de gastarlos.

El Programa Monetario 2025-2026 del Banco Central de Honduras (BCH) busca mantener la inflación bajo control para proteger el poder adquisitivo y fomentar el ahorro nacional bruto.

Tres pasos para ahorrar, según el economista Elfren Matute

  • 1. Tener un presupuesto personal claro.
  • 2. Reducir gastos innecesarios, incluso si implica hacer sacrificios.
  • 3. Empezar con montos pequeños e incrementarlos gradualmente hasta convertir el ahorro en un hábito.


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Redacción web
Lizzi Benitez

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