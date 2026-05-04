Cuánto debes ahorrar según tu salario: claves prácticas

San Pedro Sula, Honduras

Ahorrar no depende únicamente de cuánto ganas, sino de la constancia y la disciplina que desarrolles. Mantener el hábito del ahorro es clave, ya que con el tiempo fortalece tu estabilidad financiera, según los expertos en economía. El economista Elfren Matute explicó a LA PRENSA que una estrategia efectiva es establecer fechas específicas para ahorrar, por ejemplo, cuando recibes ingresos adicionales como el decimocuarto, aguinaldo o bonos.

También puedes comenzar con cantidades simbólicas montos pequeños o porcentajes bajos de tu salario e incrementarlos de forma gradual. Es posible iniciar con apenas el 3 % de tus ingresos. Matute dice que "definir desde el inicio cuánto vas a ahorrar es fundamental. Lo recomendable es apartar ese dinero antes de cubrir cualquier otro gasto, de modo que el ahorro se convierta en una prioridad y no en algo opcional". Entre los errores más comunes destacan la falta de planificación y retirar el dinero antes de tiempo. Estas prácticas impiden que el ahorro cumpla su propósito, especialmente si se busca un beneficio a largo plazo.

Poner atención a los "gastos hormiga"

También es importante prestar atención a los llamados “gastos hormiga”. Se trata de pequeños desembolsos frecuentes que suelen pasar desapercibidos, pero que, al acumularse, pueden afectar significativamente tu capacidad de ahorro.

Para reducir riesgos, una de las mejores opciones, según el economista, es guardar el dinero en una institución financiera, como un banco o una cooperativa. Esto no solo protege tus fondos, sino que también disminuye la tentación de gastarlos. El Programa Monetario 2025-2026 del Banco Central de Honduras (BCH) busca mantener la inflación bajo control para proteger el poder adquisitivo y fomentar el ahorro nacional bruto.

Tres pasos para ahorrar, según el economista Elfren Matute 1. Tener un presupuesto personal claro.

1. Tener un presupuesto personal claro. 2. Reducir gastos innecesarios, incluso si implica hacer sacrificios.

2. Reducir gastos innecesarios, incluso si implica hacer sacrificios. 3. Empezar con montos pequeños e incrementarlos gradualmente hasta convertir el ahorro en un hábito.