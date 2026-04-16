Claves para no distraernos en un mundo de distracciones

San Pedro Sula, Honduras

“Estamos en la oficina cuando una notificación del móvil nos interrumpe. Intentamos volver a concentrarnos, pero un compañero se acerca a charlar. En casa, las pantallas invaden nuestro tiempo en familia. Nos distraemos de lo importante a cada instante” ,señala el experto en comportamiento Nir Eyal. En lugar de aprovechar lo mejor de la tecnología para alcanzar nuestras metas, hemos dejado que ésta controle y en buena medida domine nuestra vida, y se convierta en un elemento que nos aleja en lugar de acercarnos a nuestros objetivos, al ser una fuente de continuas distracciones, asegura este especialista.

Dejar de distraernos es fundamental para aumentar nuestra productividad y alcanzar la concentración necesaria para obtener resultados. Eyal ha desarrollado un modelo en cuatro pasos para desactivar los desencadenantes internos y externos la distracción. Alcanzar las metas que nos planteamos, mantener el control de nuestra vida y ser dueños de nuestro tiempo, son aspiraciones compartidas por millones de personas en todo el mundo, pero en el camino que conduce a hacerlas realidad, se interpone un obstáculo que a menudo infravaloramos porque no somos conscientes de su enorme impacto: las distracciones. Muchas de las situaciones y los estímulos para nuestros ojos y oídos que desvían nuestra atención y nos hacen perder tiempo, provienen de los dispositivos y equipos tecnológicos, que han pasado de estar a nuestro servicio a controlar y dominar nuestras vidas, según el experto en comportamiento y psicología del consumidor Nir Eyal. Eyal está considerado como un referente en el ámbito del marketing, la tecnología, la psicología y los negocios, temas sobre los que imparte conferencias y cursos. Es autor del libro ‘Hooked: How to Build Habit-Forming Products’ (`Enganchado: cómo crear productos que generen hábitos´), que se basa en su experiencia en las industrias de los videojuegos y la publicidad, y explica cómo crear productos con los que apetezca interactuar, que capten la atención y logren que los clientes regresen una y otra vez sin depender de la publicidad.

Mecanismos del comportamiento humano

Ahora Eyal ha publicado un nuevo libro, titulado ‘Inmune a la distracción’, donde analiza las distracciones y sus causas psicológicas, y en el que también propone soluciones para inmunizarnos contra los desvíos de atención. Este especialista ha aprovechado su profundo conocimiento del comportamiento humano, para crear un método para dejar de distraernos y poder concentrarnos en hacer aquello que nos proponemos, aprovechando la tecnología sin que ésta nos controle. “Correos electrónicos, mensajes de texto, alertas de noticias, redes sociales, videos recomendados. La cantidad de información disponible hoy en día, la velocidad a la que se distribuye y la ubicuidad del acceso a nuevo contenido en nuestros dispositivos ha dado lugar a una triple distracción”, destaca Eyal. “En realidad, no tienes que consultar el correo electrónico ahora mismo, ni necesitas estar al día de la actualidad informativa, por mucho que creas que deberías”, enfatiza.Cuando la atención se desvía, el tiempo se pierde. Advierte que “a muchos, las distracciones se nos van de las manos y nos dejan con la sensación de que hemos perdido el control de nuestras decisiones. La realidad es que, si no tienes las herramientas necesarias para lidiar con las distracciones, éstas manipulan tu cerebro y te hacen perder el tiempo”. “Las distracciones siempre existirán; gestionarlas es nuestra responsabilidad”, enfatiza. Vaticina que “en el futuro habrá dos tipos de personas en el mundo: las que permitan que sean otros quienes controlen y coarten su atención y sus vidas, y aquellas que puedan definirse con orgullo como ‘inmunes a la distracción’”. Explica que la distracción tiene desencadenantes externos (señales de nuestro entorno como el pitido de una notificación o una persona que nos interrumpe el trabajo cuando estamos concentrados) e internos (sentimientos negativos como el estrés o la soledad, que nos provocan dolor, incomodidad o molestia y nos impulsan a buscar una distracción para evadirnos). Nir Eyal propone cuatro estrategias para volverse ‘indistraíble’: (dominar los desencadenantes internos y eliminar los desencadenantes externos de la distracción, dedicar tiempo a planificar nuestro tiempo y tomar medidas preventivas para contrarrestar el impulso de distraernos.

A continuación, se describen las facetas prácticas de algunas de ellas:Buscar la novedad en lo que ya se conoce. “La mayoría de las personas no quieren reconocer la incómoda verdad de que la distracción es una huida poco sana de la realidad. Como sucede con todos los comportamientos humanos, es otra estrategia del cerebro para intentar afrontar el dolor o la molestia que nos provoca una determinada situación o tarea”, según su punto de vista. “Si aceptamos este hecho, tiene sentido que la única forma de manejar la distracción sea aprender a manejar la incomodidad. El problema con la distracción no es la distracción en sí, sino cómo respondemos a ella”, añade. Eyal coincide con algunos expertos en que “la diversión es la consecuencia de manipular deliberadamente una situación conocida de una forma nueva”. “Así que la respuesta al impulso de distraerse consiste en concentrarse en la tarea que se está realizando en sí”, propone. En lugar de huir del dolor o de usar recompensas como premios o regalos para motivarte, este experto recomienda “prestar tanta atención como se pueda (a una tarea o situación incómoda), “hasta que acabes descubriendo retos que no habías visto”. “Esos nuevos retos te proporcionan la sensación de novedad que te llevará a centrar en ellos tu atención y mantener la concentración cuando la distracción te tiente”, señala. Por otra parte, para fortalecer nuestro autocontrol, “cuando tengamos que hacer una tarea difícil o desagradable, resultará más productivo y saludable creer que la falta de motivación es temporal que decirnos que estamos agotados y que necesitamos un descanso (y tal vez un heladito)”, según recomienda.

La regla de los diez minutos

Una técnica que a Eyal le resulta especialmente útil para lidiar con esta trampa es la ‘regla de los 10 minutos’. “Si noto que quiero consultar el teléfono móvil para usarlo para relajarme, porque no se me ocurre nada mejor que hacer, entonces me digo que no hay problema en que lo haga, pero no en ese preciso momento. Tengo que esperar diez minutos”, explica. Según Eyal, esta técnica es eficaz para “lidiar con todo tipo de posibles distracciones, desde buscar algo en Google en vez de escribir, comer algo poco saludable cuando estás aburrido o ver otro episodio en Netflix cuando estás muy cansado, pero todavía no quieres irte a la cama”. “Este método nos da tiempo para hacer lo que los psicólogos conductuales denominan ‘surfear el impulso’”, señala. Este surfeo consiste en que “cuando nos sobreviene un impulso, percibamos la sensación y nos ‘subamos’ a ella como si fuera una ola, sin intentar apartarla ni actuar en función de esa sensación, aguantando hasta que remita”. Controlando las interrupciones externas. “Los investigadores han descubierto que, cuando se interrumpe a una persona durante una tarea, esta tiende a intentar compensar el tiempo perdido trabajando más deprisa, pero sus niveles de estrés y frustración son más elevados”, según Eyal. Precisamente, uno de los principales disparadores externos de las distracciones es que una persona interrumpa lo que estamos haciendo, por lo que según este especialista “a veces tenemos que ser más explícitos a la hora de indicar que queremos pasar un rato sin interrupciones, sobre todo si trabajamos desde casa”. Como anécdota relata que su esposa se compró una especie de diadema con unos ‘leds’ que le iluminan la cabeza. Ella la llama la ‘corona de la concentración’, y cuando se la pone y la enciende, está avisando claramente que no hay que interrumpirla a menos que sea una emergencia. Este sistema ‘anti interrupciones’ “funciona a las mil maravillas”, enfatizaAutojaquea tu teléfono inteligente y tus ‘feeds’. “Ya sea para mantenerte en contacto con la familia, moverte por la ciudad o escuchar audiolibros, el teléfono móvil se ha vuelto indispensable, pero también puede ser una gran fuente de distracción”, según este experto. Eyal propone recuperar el control de este “dispositivo milagroso” eliminando las aplicaciones ‘apps’ que ya no necesitas, desinstalando aquellas que no te gustan, pero puedes utilizar en la computadora; reorganizando las ‘apps’ restantes para reducir el desorden visual en la pantalla, y ajustando la configuración de notificaciones para cada ‘app’ para que no te distraigan. Señala que las redes sociales (RR.SS.) juegan un papel fundamental en la distracción. “Sitios como X (antes Twitter), Instagram y Reddit están diseñados para enviarnos un sinfín de disparadores externos de la distracción”, mientras que “el desplazamiento infinito de Facebook (los contenidos se cargan automáticamente en la página sin necesidad de clicar) es particularmente distractivo”, puntualiza.