Más del 50% de pacientes en psicología presentan depresión o ansiedad en el IHSS

San Pedro Sula, Honduras.

Kensy Velásquez Mejía, psicóloga del IHSS , informó que de los seis pacientes que atiende diariamente en consulta externa, entre tres y cuatro son diagnosticados con un trastorno mixto de depresión y ansiedad. Esta proporción, explicó, refleja una realidad cada vez más frecuente en la población derechohabiente.

Los trastornos de depresión y ansiedad se han convertido en una de las principales causas de atención psicológica en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de la zona norte, donde más de la mitad de los pacientes atendidos a diario presentan alguno de estos padecimientos.

“La depresión y la ansiedad no son estados pasajeros ni señales de debilidad. Son trastornos de salud mental que afectan el estado de ánimo, la conducta y el funcionamiento diario de las personas, y requieren atención profesional”, señaló la especialista.

El Día Mundial de la Lucha contra la Depresión se conmemora cada 13 de enero.Un 6.2 % de los adolescentes presenta síntomas de depresión y que casi un 5% ha intentado suicidarse antes de cumplir los 15 años, alertan expertos.

De acuerdo con Velásquez Mejía, la depresión suele manifestarse con desmotivación, cansancio constante, alteraciones del sueño, dificultad para concentrarse y pérdida del interés en actividades cotidianas.

En muchos casos, estos síntomas se combinan con ansiedad, lo que incrementa el malestar emocional y dificulta la vida laboral, familiar y social de los pacientes.

Ante este panorama, el Hospital Regional del IHSS cuenta con un equipo de seis psicólogos que brindan atención especializada a los derechohabientes. La atención incluye evaluación, seguimiento psicológico y, cuando el caso lo requiere, referencia para tratamiento farmacológico como parte de un abordaje integral.

La especialista hizo un llamado a la población a no minimizar los síntomas y a buscar ayuda de manera oportuna. “El acompañamiento profesional es clave para que el paciente pueda salir adelante. Acudir a tiempo a consulta puede prevenir complicaciones y mejorar significativamente la calidad de vida”, enfatizó.