¿Hasta cuándo persistirá el clima frío en San Pedro Sula?

San Pedro Sula, Honduras.

Las bajas temperaturas han sorprendido a los sampedranos en los últimos días, mientras que las precipitaciones han obligado a la población a volver a sacar los paraguas y los abrigos. Las condiciones frías continuarán afectando al país durante las próximas semanas, advirtió Alberto López, pronosticador del tiempo de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), quien recordó que la temporada fría en Honduras inicia oficialmente el 1 de diciembre y se extiende hasta la segunda semana de marzo.

Según López, aún se prevé el ingreso de varios frentes fríos: dos más durante enero y tres durante febrero, de acuerdo con los pronósticos a largo plazo. “Existe la percepción de que al finalizar diciembre termina la temporada fría, pero todavía nos esperan varios eventos importantes hasta marzo”, señaló. La masa de aire frío que actualmente incide en el territorio nacional se mantendrá durante este martes y parte del miércoles. Aunque para mañana se espera una leve mejoría en las condiciones del tiempo, con mayor presencia de sol, persistirá la sensación de frío durante las primeras horas del día y la noche, debido al predominio de vientos polares del norte. Además, Copeco alertó que el jueves por la tarde-noche ingresará una nueva masa de aire frío, la cual será de igual o mayor intensidad que la actual, ya que encontrará un ambiente previamente enfriado. Este fenómeno provocará lluvias y chubascos, así como un descenso adicional de las temperaturas en las regiones occidente, norte y centro del país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Entre las zonas más afectadas figuran ciudades como Santa Rosa de Copán, Gracias, Santa Bárbara, San Pedro Sula, La Ceiba, Tela, Trujillo, Tegucigalpa y Roatán, en Islas de la Bahía. En el caso de San Pedro Sula, las temperaturas mínimas podrían oscilar entre los 16 y 17 grados centígrados. Aunque no se reportan incidentes asociados a lluvias, debido a que las precipitaciones han sido de baja intensidad, Copeco investiga información extraoficial sobre posibles casos de personas en situación de calle afectadas por hipotermia, una condición que se ha presentado en años anteriores durante eventos similares.

Recomendaciones para reducir los riesgos asociados a las bajas temperaturas: