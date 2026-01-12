Unah Cortés anuncia restricciones de acceso y estacionamiento por obras

San Pedro Sula, Honduras.

Según un comunicado de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura (SEAPI) , entre el lunes 12 y el domingo 18 de enero de 2026 el ingreso vehicular al campus estará habilitado únicamente por los portones No. 2, 6 y 7.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) anunció una serie de ajustes temporales en el acceso al campus Cortés debido al avance de varios proyectos de infraestructura que buscan mejorar las condiciones de movilidad y de los espacios académicos para estudiantes, docentes y personal administrativo.

Durante ese lapso, se habilitarán estacionamientos alternos frente a la biblioteca general, en el parqueo adoquinado paralelo al pasaje peatonal y frente al edificio No. 4.

Estas medidas responden al desarrollo de obras del proyecto de pavimentación de calles internas y la primera etapa del tramo subterráneo de media tensión, labor que forma parte de un plan de mejoramiento vial prioritario en el campus.

Las inversiones en Unah Cortés se han intensificado durante los últimos años. Solo la pavimentación de las calles internas y mejoras eléctricas tiene un valor estimado de más de 55 millones de lempiras, contratada a una empresa especializada para su ejecución progresiva.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Además, autoridades universitarias han informado que la pavimentación integral del anillo vial del campus y sus accesos podría implicar inversiones cercanas a los 70 millones de lempiras, contemplando construcción de aceras, bordillos, modernización de redes de agua potable, drenaje pluvial y mejoramiento de instalaciones eléctricas.

Pero las obras no se limitan al mejoramiento vial, en 2024 y 2025, la Unah ha invertido y planificado más de 22 millones de lempiras en al menos seis proyectos de infraestructura para mejorar instalaciones educativas, sanitarias y mecánicas en el campus de Cortés.

Entre estos se encuentran la remodelación del edificio de la Facultad de Odontología, impermeabilización de los techos de diversos edificios, modernización de baños, ventilación mecánica de áreas especializadas como la necroteca y la climatización de módulos de aulas.

Estas iniciativas forman parte de una visión más amplia de la Máxima Casa de Estudios: proyectar una inversión de más de 1,100 millones de lempiras en infraestructura en todo el sistema universitario para 2025, que incluye desde nuevos edificios académicos hasta mejoras generalizadas en servicios básicos, accesos y sistemas eléctricos en varios centros regionales del país.

La SEAPI ha señalado que todos estos esfuerzos se realizan en respuesta a las necesidades planteadas por la comunidad universitaria y a las proyecciones de crecimiento de la matrícula estudiantil.

Representantes de la universidad aseguran que las obras no solo facilitarán la movilidad y comodidad dentro del campus, sino que también fortalecerán la calidad educativa y el bienestar de los estudiantes.