Así será el túnel que construirá la alcaldía en el bulevar hacia Armenta

San Pedro Sula, Honduras

Uno de los proyectos grandes que tiene proyectado la Corporación Municipal de San Pedro Sula para 2026 es la construcción de un túnel en el bulevar hacia Armenta para dar fluidez al tráfico. La obra, que no es la más costosa de acuerdo al plan de inversión en infraestructura 2026, será construida en la intersección de los bulevares Armenta y norte para dar paso a los conductores que necesitan transitar por bajo del puente Río Blanco.

Actualmente, ese es uno de los puntos más críticos en ese bulevar, pues genera congestionamiento en ambas trochas por los carros que buscan retornar o ir al segundo anillo por bajo del puente. Según el plan de infraestructura municipal, se presupuestaron 25 millones de lempiras para la obra. Las autoridades municipales presentaron el diseño y preparan las bases de licitación para la construcción del proyecto. El alcalde Roberto Contreras dice que el gran problema ahí es que se congestiona el tráfico y los vehículos se tardan hasta 30 minutos en pasar por esa vía. "Nosotros entendemos que es un problema serio de congestionamiento en ese sector y con el túnel, que ya está diseñado, ayudaremos a más de 20,000 conductores que pasan diariamente por esa zona", explicó el alcalde.

Se construirá con fondos propios y se han asignado entre 18 y 25 millones de lempiras para este proyecto, manifestó Contreras. “La política ya terminó y hay que seguir trabajando porque un segundo mandato representa más compromiso, trabajo y responsabilidad con el pueblo hondureño”, aseguró.

El túnel servirá para dar la salida a los carros que vienen de Armenta y necesitan tomar el puente de Río Blanco por bajo. De esa forma, los carros que van del norte hacia Armenta, las universidades (UTH y Unitec), Altara, Jaraguá, Escuela Franciscana, Ciudad Maya y otras lo harán por encima del túnel, explicó Luis Beltran, gerente de Infraestructura Municipal. Los pobladores del sector noroeste de la ciudad manifestaron su respaldo al proyecto, al considerar que existen puntos críticos que requieren soluciones inmediatas para aliviar el congestionamiento vehicular.

Plan de inversión de infraestructura

El plan de inversión en infraestructura incluye el componente de la red vial, que contempla la construcción del túnel y del puente El Barón en la salida vieja a La Lima, con un presupuesto de L35,000,000. También, se contempla un componente denominado red vial: para proyectos menores como losa de protección y disipadores, entre otros, son 80,000,000.00 lempiras.