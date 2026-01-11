  1. Inicio
Así será el túnel que construirá la alcaldía en el bulevar hacia Armenta

Con el diseño ya concluido, en los próximos días la municipalidad abrirá la licitación del proyecto, cuyo objetivo es descongestionar el tráfico en esa zona del noroeste de San Pedro Sula

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 14:41 -
  • Lisseth García
El túnel permitirá la salida de los vehículos que vienen de Armenta y requieren incorporarse al puente de Río Blanco por la parte baja.

 Foto: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras

Uno de los proyectos grandes que tiene proyectado la Corporación Municipal de San Pedro Sula para 2026 es la construcción de un túnel en el bulevar hacia Armenta para dar fluidez al tráfico.

La obra, que no es la más costosa de acuerdo al plan de inversión en infraestructura 2026, será construida en la intersección de los bulevares Armenta y norte para dar paso a los conductores que necesitan transitar por bajo del puente Río Blanco.

Actualmente, ese es uno de los puntos más críticos en ese bulevar, pues genera congestionamiento en ambas trochas por los carros que buscan retornar o ir al segundo anillo por bajo del puente.

Según el plan de infraestructura municipal, se presupuestaron 25 millones de lempiras para la obra. Las autoridades municipales presentaron el diseño y preparan las bases de licitación para la construcción del proyecto.

El alcalde Roberto Contreras dice que el gran problema ahí es que se congestiona el tráfico y los vehículos se tardan hasta 30 minutos en pasar por esa vía.

“Nosotros entendemos que es un problema serio de congestionamiento en ese sector y con el túnel, que ya está diseñado, ayudaremos a más de 20,000 conductores que pasan diariamente por esa zona”, explicó el alcalde.

Cada día transitan entre 20,000 y 30,000 vehículos por ese punto, lo que actualmente provoca una situación crítica.

Se construirá con fondos propios y se han asignado entre 18 y 25 millones de lempiras para este proyecto, manifestó Contreras.

“La política ya terminó y hay que seguir trabajando porque un segundo mandato representa más compromiso, trabajo y responsabilidad con el pueblo hondureño”, aseguró.

Con L25 millones construirán túnel en bulevar Armenta

El túnel servirá para dar la salida a los carros que vienen de Armenta y necesitan tomar el puente de Río Blanco por bajo. De esa forma, los carros que van del norte hacia Armenta, las universidades (UTH y Unitec), Altara, Jaraguá, Escuela Franciscana, Ciudad Maya y otras lo harán por encima del túnel, explicó Luis Beltran, gerente de Infraestructura Municipal.

Los pobladores del sector noroeste de la ciudad manifestaron su respaldo al proyecto, al considerar que existen puntos críticos que requieren soluciones inmediatas para aliviar el congestionamiento vehicular.

Plan de inversión de infraestructura

El plan de inversión en infraestructura incluye el componente de la red vial, que contempla la construcción del túnel y del puente El Barón en la salida vieja a La Lima, con un presupuesto de L35,000,000.

También, se contempla un componente denominado red vial: para proyectos menores como losa de protección y disipadores, entre otros, son 80,000,000.00 lempiras.

En este plan, la Corporación Municipal asignó una partida de L45 millones para mantenimiento de vías no pavimentadas y mantenimiento por seguimiento de temporada de vías no pavimentadas L30 millones.

Destinan además L30 millones en consultorías, y en edificación de bienes municipales se invertirán 140 millones de lempiras, siendo una de las mayores partidas la destinada al mejoramiento del complejo deportivo metropolitano, con 25,000,000 y 30 millones de lempiras para mejoras de edificios.

