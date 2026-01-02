Con L25 millones construirán túnel en bulevar Armenta

San Pedro Sula. Honduras

De acuerdo al plan de inversión en infraestructura municipal, la Corporación Municipal presupuestó 25 millones de lempiras para construir un túnel en el bulevar Armenta.

El anuncio lo realizó el alcalde Roberto Contreras el año anterior, y ya la obra aparece en el listado de proyectos a desarrollarse en el 2026.

El objetivo es descongestionar el tráfico vehicular en el sector norte de San Pedro Sula, específicamente en ese bulevar que conecta el sector Mackey con la salida norte de San Pedro Sula.

Según los encargados de infraestructura, los trabajos de diseño y preparación de bases de licitación para la construcción de un túnel en el bulevar Armenta ya están casi listos.

La obra será construida exactamente en la intersección del bulevar Armenta y el del norte para conectar la parte baja del puente Rio Blanco.

Este es uno de los puntos más críticos de la ciudad en materia de movilidad en este sector, debido a la alta afluencia de vehículos que se dirigen hacia la Universidad Tecnológica de Honduras, Río Blanco y diversas zonas residenciales, centros comerciales, plazas, call center y escuelas.

El alcalde Roberto Contreras explicó que el problema que enfrentamos es que el tráfico se congestiona, y los vehículos pueden tardar hasta 20 o 30 minutos en avanzar en esta zona para pasar por bajo del puente.

"Ya se comenzó con el diseño del túnel, que conectará el bulevar Armenta con la zona de Río Blanco y de esta forma descongestionaremos por lo menos 20 mil vehículos diarios, con una inversión de 25 millones de lempiras, fondos cien por ciento municipales", dijo.