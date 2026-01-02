Todavía no empiezan a trabajar en puentes de Las Brisas

En el primer trimestre del 2026 se proyecta tener reparado uno de los puentes gemelos de Las Brisas en la prolongación de la avenida Júnior y poder habilitar el paso por esa vía.
La proyección es esa, según las autoridades municipales, aunque el contrato todavía no se ha firmado con la constructora y los trabajos no han comenzado, según denuncian los mismos vecinos.
El paso en ambos puentes fue cerrado en junio del 2024 luego del colapso de la estructura oeste y reportarse daños en el puente este, por lo que se declaró una urgencia vial en la zona.
La municipalidad realizó una licitación privada y proceder a reparar el puente menos dañado, también la demolición de lo que queda del que cedió.
El proyecto fue adjudicado a la empresa William y Molina por 31 millones de lempiras por considerar la oferta que más favorecía a los intereses de los sampedranos. Participaron otras empresas en la licitación de la obra.
El jefe de proyectos de la gerencia de infraestructura, Fredy Tabora, explicó que los trabajos arrancaron con preliminares de limpieza y seguirán con la demolición del puente oeste, que es el más dañado.
Pero, como no hay contrato firmado, los trabajos no han comenzado y los vecinos piden que se inicien y se terminen los trabajos lo más pronto posible.
El puente que cedió fue el de la trocha oeste, que será demolido, pero la empresa William y Molina también trabaja en rehabilitar el de la trocha este, según se explica en el proyecto denominado reconstrucción de puentes gemelos en la prolongación de la avenida Júnior.
Trabajos siguen en la zona
El gerente de infraestructura municipal, Luis Beltrán, explicó que la empresa ya debería haber retomado los trabajos. "Si el clima es favorable en el primer trimestre de este año se estaría habilitando el puente este.
Explicó que la misma empresa que está trabajando en la rehabilitación del puente este se encargará de la demolición de la estructura oeste, pero ya la construcción del puente será sometida a licitación pública.
Recordó que en este caso la reconstrucción del puente este y demolición del oeste se hizo a través de una licitación privada por la urgencia vial decretada.
Al ser consultado por los accidentes ocurridos en esa zona donde una fémina estuvo a punto de fallecer, dijo: "En la zona hay señalización, pero el problema es que las personas van ingeridas de alcohol y por ello ocurren esas situaciones".
Reiteramos que en la zona se está trabajando y se tienen que tomar las medidas de precaución necesarias para evitar tragedias. "El vado sigue habilitado y ha servido en este tiempo que los puentes han permanecido cerrados", indicó.
Explicó que una vez sea rehabilitado el puente este se habilitará el paso en doble vía mientras se trabaja en la estructura oeste.
Beltrán detalló que se ha trabajado en la primera parte de la demolición y en la parte geotécnica, pues para reconstruir un puente, según él, no es solo ponerse a trabajar con máquinas, sino que hay que tener todos los estudios estructurales geotécnicos para hacer una obra de calidad.
"Por eso no se ha visto personal trabajando, pero si se ha estado trabajando y se empezará con la maquinaria entre 10 y 15 de enero" dijo. Confirmó que el contrato ya se firmó con la constructora.
Los vecinos explicaron que solo llegaron a medio limpiar, no hay señalización y no se ha visto gente trabajando en la zona como dicen.