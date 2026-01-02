Todavía no empiezan a trabajar en puentes de Las Brisas

San Pedro Sula, Honduras

En el primer trimestre del 2026 se proyecta tener reparado uno de los puentes gemelos de Las Brisas en la prolongación de la avenida Júnior y poder habilitar el paso por esa vía.

La proyección es esa, según las autoridades municipales, aunque el contrato todavía no se ha firmado con la constructora y los trabajos no han comenzado, según denuncian los mismos vecinos.

El paso en ambos puentes fue cerrado en junio del 2024 luego del colapso de la estructura oeste y reportarse daños en el puente este, por lo que se declaró una urgencia vial en la zona.

La municipalidad realizó una licitación privada y proceder a reparar el puente menos dañado, también la demolición de lo que queda del que cedió.

El proyecto fue adjudicado a la empresa William y Molina por 31 millones de lempiras por considerar la oferta que más favorecía a los intereses de los sampedranos. Participaron otras empresas en la licitación de la obra.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El jefe de proyectos de la gerencia de infraestructura, Fredy Tabora, explicó que los trabajos arrancaron con preliminares de limpieza y seguirán con la demolición del puente oeste, que es el más dañado.

Pero, como no hay contrato firmado, los trabajos no han comenzado y los vecinos piden que se inicien y se terminen los trabajos lo más pronto posible.