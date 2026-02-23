Video: así fue la captura de los implicados en la muerte de Valeria Alvarado

El Progreso, Yoro.

Las autoridades policiales confirmaron este lunes la captura de dos hombres señalados como presuntos implicados en la muerte de la estudiante de Medicina Valeria Jolette Alvarado Borjas, de 20 años, quien había sido reportada como desaparecida en El Progreso, Yoro. Los detenidos fueron identificados como Dennis Alexander Galván Canales, de 29 años, residente en la colonia Aurora de San Pedro Sula, y Ariel Alexander Boquín Chávez, de 27 años, mecánico, originario de Choloma y residente en San Pedro Sula.

Según el informe policial, Galván Canales tiene tres órdenes de captura vigentes por los delitos de secuestro agravado, violación, robo de vehículo, robo con violencia e intimidación y asociación para delinquir. Dichas órdenes fueron emitidas el 10 de diciembre de 2025 por el juzgado, en perjuicio de cinco testigos protegidos, entre ellos dos ciudadanas estadounidenses.

Las autoridades informaron que ambos sospechosos fueron detenidos en flagrancia durante operativos desarrollados en distintos sectores del Valle de Sula, tras labores de investigación e inteligencia ejecutadas por equipos especializados de la UNAS. De acuerdo con las indagaciones, los capturados serían presuntos miembros activos de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13).

El día de la tragedia

El 15 de febrero se recibió información sobre la privación de libertad de Valeria Alvarado en el sector de El Progreso, cuando se dirigía hacia un campo de fútbol en la colonia Santa Fe, cerca de su vivienda. Horas más tarde, su vehículo fue localizado abandonado en el mismo sector. Posteriormente, y como resultado de las diligencias investigativas, el cuerpo de la víctima fue encontrado en una zona boscosa del sector cañero entre San Manuel y La Lima, en el departamento de Cortés. El hallazgo fortaleció las líneas de investigación que derivaron en la captura de los sospechosos.

Así operaban

De acuerdo con la información oficial, los detenidos integrarían una estructura delictiva dedicada a secuestros, robos de vehículos y otros delitos violentos. Las investigaciones señalan que perfilaban principalmente a mujeres que se encontraban solas, a quienes interceptaban para privarlas de libertad y despojarlas de sus automotores. Posteriormente, abandonaban los vehículos en distintos puntos para dificultar el rastreo policial.

COMUNICADO DE PRENSA SEDS N. 17-2026 pic.twitter.com/zrG18xFv8a — Secretaría de Seguridad Honduras (@SSEGURIDADHN) February 23, 2026

La organización operaba en varias ciudades del país y se movilizaba estratégicamente para evitar ser detectada.

Evidencia decomisada