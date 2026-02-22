Obras millonarias en aeropuertos no concluyen, mientras hubo caída del tráfico

San Pedro Sula, Cortés

La modernización de los aeropuertos de San Pedro Sula y Roatán, norte de Honduras, iniciada en 2023 por el Gobierno de Xiomara Castro, sigue inconclusa. La inversión de dos mil millones de lempiras prometía la modernización y ampliación de los aeropuertos internacionales de San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán. Los trabajos contemplan mejoras en infraestructura, ampliación de terminales y optimización de áreas operativas, con el objetivo de fortalecer la conectividad aérea y la capacidad de atención a pasajeros.

El Gobierno de Xiomara Castro, a través del Servicio Aeroportuario Nacional (SAN), anunció una inversión de más de $77.4 millones (cerca de 2,000 millones de lempiras) en los tres aeropuertos internacionales de Roatán, La Ceiba y San Pedro Sula. La modernización comenzó en julio de 2023 y se dividió en varias etapas.

El Villeda Morales abarca la mayor inversión de los aeropuertos

Es importante recordar que la inversión anunciada en 2023 por SAN era de $29.7 millones para los tres aeropuertos; posteriormente, fue aumentada a $78.7 millones, incluyendo $1.3 millones (L32.305 millones) para el mantenimiento de aeródromos. En el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, la inversión inicial era de $15 millones (unos L372.75 millones); sin embargo, el presupuesto aumentó a $49.3 millones (L1,225.105 millones). De acuerdo con autoridades, esto se debe a que los equipos y sistemas que instalarían eran más modernos y onerosos de lo previsto. En el aeropuerto internacional Juan Manuel Gálvez, de Roatán, la inversión asciende a $25.4 millones (L631.19 millones); anteriormente, el presupuesto era de $12 millones (L297.6 millones). En el aeropuerto internacional Guillermo Anderson (Golosón), de La Ceiba, la inversión es de $2.7 millones (L67.095 millones). Actualmente, el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales se encuentra en la segunda etapa de remodelación, que incluye nuevas bandas de equipaje y la ampliación de la sala de espera, donde miles de pasajeros se concentran cada día. El espacio contará con más del doble de sillas, al pasar de 600 a 1,588. También se incorporarán más de 12 locales comerciales, nuevos sistemas de aire acondicionado y una sala de maternidad.

Se estimaba que esta remodelación concluiría en un plazo de cuatro meses, con entrega prevista para enero de 2026; sin embargo, aún no ha finalizado. En el caso del aeropuerto internacional Guillermo Anderson (Golosón), de La Ceiba, los trabajos ya concluyeron. En esta terminal se amplió la sala de llegadas internacionales, se realizó bacheo de pista y calles de rodaje, así como remodelaciones internas en la terminal de pasajeros. Además, se habilitó un salón VIP y se incorporó equipo para unidades del Cuerpo de Bomberos. En noviembre de 2025, Xiomara Castro, expresidenta de Honduras, supervisó los avances en el aeropuerto internacional Juan Manuel Gálvez, de Roatán, cuyos trabajos aún no concluyen.

Aeropuerto de Roatán se encuentra en su segunda fase de remodelación

La ampliación en Roatán abarca 4,900 metros cuadrados e incluye una nueva sala de espera con capacidad para 1,200 pasajeros (antes tenía 480 sillas), la instalación de tres bandas de reclamo de equipaje y la renovación total del área de migración, que ahora cuenta con ocho módulos para salidas internacionales. También se amplió el estacionamiento con 128 nuevos espacios y áreas adicionales para locales comerciales. Eduardo Cruz, gerente interino del aeropuerto, detalló que en la fase uno se entregaron tres nuevas puertas de embarque para atender a los pasajeros de manera más eficiente. Actualmente, se encuentra en una segunda fase que incluye seis puertas más de embarque, ampliando la capacidad y la comodidad para los visitantes. Un nuevo parqueo que facilita el flujo de pasajeros en la terminal de salidas, modernización de oficinas para aerolíneas y empresas de servicios de tierra. "Se realizará un recarpeteo de la pista, con el objetivo de garantizar su funcionamiento óptimo para los próximos 10 a 12 años", dijo Cruz.

Más de 196,435 pasajeros menos en 2025

Estos trabajos de remodelación pudieron haber influido en una disminución de 196,435 pasajeros en 2025. Datos proporcionados por SAN a LA PRENSA detallan que el aeropuerto Ramón Villeda Morales lidera el tráfico de pasajeros en el país, con 1,300,342 viajeros entre nacionales e internacionales; le sigue el aeropuerto de Roatán, con 504,077, y La Ceiba, con 114,483. En total, suman 1,918,902 pasajeros. En 2024, el tráfico fue de 2,115,337. José Lanza, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida, declaró que el Gobierno se enfocó más en los aeropuertos de San Pedro Sula y Roatán y que en La Ceiba “nos dejaron a medio palo, dejaron inconclusa la reparación de la pista, donde se van a parquear los aviones; iban a construir unos parqueos más grandes, no lo hicieron, quedó inconclusa la remodelación de la parte de adentro del aeropuerto, solo terminaron algunas cosas”. Lanza explicó que la pista tiene más de 40 años y no tiene capacidad para soportar aeronaves de gran tamaño, por lo que es necesaria una fuerte inversión. “No debería haber problema si ya había un presupuesto, ya estaba el dinero más todo el dinero que ingresa anualmente a los aeropuertos”, afirmó Lanza.

En búsqueda de nuevas rutas entre La Ceiba y Estados Unidos

Pese a que el aeropuerto tiene categoría internacional, el único vuelo internacional lo opera la aerolínea Cayman Airways hacia la isla Gran Caimán. Las aerolíneas CM Airlines, Aerolíneas Sosa, Lanhsa y Aero Caribe de Honduras operan vuelos nacionales.

Recientemente, Bader Dip, alcalde de La Ceiba, anunció que se realizan gestiones para habilitar un vuelo directo entre La Ceiba y Nueva Orleans. De concretarse, sería un paso importante, ya que por años los ceibeños han aspirado a contar con rutas directas hacia Estados Unidos.