Asfura juramenta a gobernadores políticos departamentales

Tegucigalpa, Honduras

El Gobierno informó que el presidente Nasry Asfura juramentó este domingo a los gobernadores políticos departamentales, quienes asumirán la representación del Poder Ejecutivo en sus respectivas regiones, con el compromiso de fortalecer la coordinación institucional y el desarrollo territorial.

Durante el acto, el mandatario solicitó a las nuevas autoridades un trabajo permanente de acompañamiento a los gobiernos municipales, el fortalecimiento de la rendición de cuentas ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y acciones concretas para avanzar en el proceso de descentralización, como ejes fundamentales de la gestión pública en los departamentos.