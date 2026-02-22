Asfura juramenta a gobernadores políticos departamentales

El Gobierno informó que el presidente Nasry Asfura juramentó este domingo a los gobernadores políticos departamentales, quienes asumirán la representación del Poder Ejecutivo en sus respectivas regiones, con el compromiso de fortalecer la coordinación institucional y el desarrollo territorial.
Durante el acto, el mandatario solicitó a las nuevas autoridades un trabajo permanente de acompañamiento a los gobiernos municipales, el fortalecimiento de la rendición de cuentas ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y acciones concretas para avanzar en el proceso de descentralización, como ejes fundamentales de la gestión pública en los departamentos.
Gobernadores políticos juramentados:
Iveth Obdulia Matute Betancourth, gobernadora política del departamento de Atlántida.
Karla Elizabeth Estévez Deras, gobernadora política del departamento de Cortés.
Ender Castellón Pérez, gobernador político del departamento de Gracias a Dios.
Héctor David García García, gobernador político del departamento de Valle.
Marco Tulio Gámez, gobernador político del departamento de Yoro.
Elda Isaura Mejía García, gobernadora política del departamento de Colón.
Delmis Yamileth Alvarado Murillo, gobernadora política del departamento de Choluteca.
Claudia Yadira Guerra Dubón, gobernadora política del departamento de Copán.
Blas Orlando Ramos Ramírez, gobernador político del departamento de Francisco Morazán.
Roger López Pineda, gobernador político del departamento de Santa Bárbara.
Mario Antonio Alvarenga Zelaya, gobernador político del departamento de El Paraíso.
Carlos Humberto Zelaya Ruiz, gobernador político del departamento de Olancho.
Gabino Argueta Gálvez, gobernador político del departamento de La Paz.
Jorge Antonio Rosa Dubón, gobernador político del departamento de Ocotepeque.
Funciones de los gobernadores políticos departamentales
Los gobernadores políticos en Honduras son representantes del Poder Ejecutivo y dependen de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. Entre sus principales funciones se encuentran:
Articular y dar seguimiento a las políticas nacionales en el ámbito departamental.
Supervisar la administración pública departamental.
Mediar en conflictos municipales y coordinar acciones interinstitucionales.
Velar por el cumplimiento de la ley y el orden público.
Promover el desarrollo integral de sus departamentos.
Acompañar a las alcaldías en procesos de transparencia y rendición de cuentas.