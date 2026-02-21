Asfura viajará a Chile para toma de posesión de José Antonio Kast

Tegucigalpa

El presidente Nasry Asfura viajará en el mes de marzo a Chile para la toma de posesión del presidente electo, José Antonio Kast.

La investidura será el 11 del próximo mes en Valparaíso y Asfura estará antes en Miami, Estados Unidos.

El mandatario hondureño participará el 7 de marzo en la cumbre de presidentes convocada por Donald Trump, encuentro que se efectuará en el Trump National Doral Miami.

Posteriormente, hará el vuelo a territorio chileno junto a la canciller Mireya Agüero. Este será su tercer viaje oficial como presidente de Honduras, luego de haber estado el 7 de febrero en Florida, en la residencia del presidente estadounidense Donald Trump.

José Antonio Kast será el sucesor de Gabriel Boric y su investidura está pactada para realizarse en la sede del Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso, a 120 kilómetros de Santiago.