Asfura viajará a Chile para toma de posesión de José Antonio Kast

El presidente Nasry Asfura viajará en el mes de marzo a Chile para la toma de posesión del presidente electo, José Antonio Kast.
La investidura será el 11 del próximo mes en Valparaíso y Asfura estará antes en Miami, Estados Unidos.
El mandatario hondureño participará el 7 de marzo en la cumbre de presidentes convocada por Donald Trump, encuentro que se efectuará en el Trump National Doral Miami.
Posteriormente, hará el vuelo a territorio chileno junto a la canciller Mireya Agüero. Este será su tercer viaje oficial como presidente de Honduras, luego de haber estado el 7 de febrero en Florida, en la residencia del presidente estadounidense Donald Trump.
José Antonio Kast será el sucesor de Gabriel Boric y su investidura está pactada para realizarse en la sede del Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso, a 120 kilómetros de Santiago.
Kast (Partido Republicano) ganó las elecciones el 14 de diciembre de 2025 con casi el 60% de los votos ante Jeanette Jara del Partido Comunista.
Honduras y Chile mantienen relaciones diplomáticas desde 1866 y la cooperación se basa en áreas como seguridad, minería, infraestructura y formación de capital.
En el cierre del gobierno de Xiomara Castro, se firmó entre ambas naciones un nuevo programa de cooperación 2025-2027.
Nasry Asfura se dispone a realizar en la semana entrante su primer Consejo de Ministros, donde el punto principal será la eliminación y fusión de al menos 20 instituciones estatales.