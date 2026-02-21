  1. Inicio
  2. · Honduras

Asfura viajará a Chile para toma de posesión de José Antonio Kast

Honduras y Chile mantienen relaciones diplomáticas desde 1866 y la cooperación se basa en áreas como seguridad, minería, infraestructura y formación de capital.

  • Actualizado: 21 de febrero de 2026 a las 11:45 -
  • Julio Cruz
Asfura viajará a Chile para toma de posesión de José Antonio Kast

Este será su tercer viaje oficial como presidente de Honduras, luego de haber estado el 7 de febrero en Florida, en la residencia del presidente estadounidense Donald Trump.
Tegucigalpa

El presidente Nasry Asfura viajará en el mes de marzo a Chile para la toma de posesión del presidente electo, José Antonio Kast.

La investidura será el 11 del próximo mes en Valparaíso y Asfura estará antes en Miami, Estados Unidos.

El mandatario hondureño participará el 7 de marzo en la cumbre de presidentes convocada por Donald Trump, encuentro que se efectuará en el Trump National Doral Miami.

Posteriormente, hará el vuelo a territorio chileno junto a la canciller Mireya Agüero. Este será su tercer viaje oficial como presidente de Honduras, luego de haber estado el 7 de febrero en Florida, en la residencia del presidente estadounidense Donald Trump.

José Antonio Kast será el sucesor de Gabriel Boric y su investidura está pactada para realizarse en la sede del Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso, a 120 kilómetros de Santiago.

Gobierno y misión del FMI consolidan agenda económica

Kast (Partido Republicano) ganó las elecciones el 14 de diciembre de 2025 con casi el 60% de los votos ante Jeanette Jara del Partido Comunista.

Honduras y Chile mantienen relaciones diplomáticas desde 1866 y la cooperación se basa en áreas como seguridad, minería, infraestructura y formación de capital.

En el cierre del gobierno de Xiomara Castro, se firmó entre ambas naciones un nuevo programa de cooperación 2025-2027.

Nasry Asfura se dispone a realizar en la semana entrante su primer Consejo de Ministros, donde el punto principal será la eliminación y fusión de al menos 20 instituciones estatales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Julio Cruz

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias