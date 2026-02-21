Identifican al joven hallado sin vida dentro de vehículo en el mercado Medina

San Pedro Sula

Al mediodía de este sábado, el cuerpo sin vida de una persona fue hallado dentro de un vehículo en el mercado Medina de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Los familiares del fallecido lo identificaron como Cristian Fernando Ortega Moreno, de 26 años de edad, quien trabajaba como operador en una fábrica de productos comestibles.