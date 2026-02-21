  1. Inicio
Identifican al joven hallado sin vida dentro de vehículo en el mercado Medina

Los familiares del fallecido lo identificaron como Cristian Fernando Ortega Moreno, de 26 años de edad.

El cuerpo sin vida de Cristian Fernando Ortega fue hallado en un pasaje del mercado Medina.
San Pedro Sula

Al mediodía de este sábado, el cuerpo sin vida de una persona fue hallado dentro de un vehículo en el mercado Medina de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Los familiares del fallecido lo identificaron como Cristian Fernando Ortega Moreno, de 26 años de edad, quien trabajaba como operador en una fábrica de productos comestibles.

El cuerpo de Ortega fue encontrado en un vehículo tipo turismo, marca Mazda, color gris, en la 8 calle, 8 avenida del mencionado barrio.

Vecinos del sector informaron a las autoridades que dentro del vehículo había una persona fallecida, lo cual fue confirmado por las autoridades al llegar al sitio.

Las causas de la muerte serán determinadas por las autoridades competentes. Al lugar del hallazgo llegó personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo.

