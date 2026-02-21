  1. Inicio
Expolicía es ultimado frente a su vivienda en El Paraíso

Las autoridades contabilizaron más de 20 casquillos de bala en la escena del crimen.

Fotografía en vida del expolicía Fernando Alfredo Mercado, quien fue ultimado la noche del viernes en El Paraíso.

 Fotografía: Cortesía
El Paraíso, Honduras

Un hombre fue asesinado a balazos la noche del viernes frente a su vivienda en el barrio Las Lomitas, en el departamento de El Paraíso, región suroriental de Honduras.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Fernando Mercado, quien, según versiones iniciales, habría fungido en el pasado como miembro de la Policía Nacional.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hecho violento ocurrió específicamente frente a la residencia del ahora occiso, donde sujetos armados le habrían disparado en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Al llegar al sitio, equipos de emergencia confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Elementos policiales acordonaron la escena del crimen para iniciar las investigaciones correspondientes y recabar indicios que permitan esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

Las autoridades contabilizaron más de 20 casquillos de bala en el lugar del crimen.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias del hecho ni han confirmado oficialmente el historial policial de la víctima.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
