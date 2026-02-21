Mario Segura dice que cargos para liberales en el gobierno representan “ganancia política”

TEGUCIGALPA

El parlamentario sostuvo que cualquier espacio que logren los liberales dentro del gobierno encabezado por Nasry Asfura representará una ganancia política para el partido.

El vicepresidente del Congreso Nacional, Mario Segura, manifestó este sábado que dentro del Partido Liberal existe claridad sobre el resultado electoral, señalando que la institución política debe reconocer que perdió los comicios generales de 2025.

“Dada la crisis que se ha vivido en el Central Ejecutivo del Partido Liberal no ha habido el lugar ni el espacio como para hacer un análisis profundo del tema. Nosotros los liberales tenemos que estar claros de que perdimos la elección y que cualquier espacio que consigamos para un liberal, creo que es ganancia para el partido”, expresó el diputado por el departamento de El Paraíso.

Segura indicó que, aunque algunos sectores consideran que no se ha favorecido a más dirigentes liberales, sí se han colocado figuras del partido en posiciones dentro del Ejecutivo.

Entre los cargos, mencionó la Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), señalando que los nombramientos han sido limitados hasta el momento.

Añadió que aún se mantiene a la espera la designación en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), donde todavía no ha sido nombrado Vidal Cerrato.

Finalmente, el congresista explicó que el margen estrecho entre el actual gobierno y el Partido Liberal permite cierta maniobrabilidad política que debe aprovecharse, aclarando que esto no implica renunciar ni vender los principios históricos del liberalismo hondureño.