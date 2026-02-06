  1. Inicio
Exdiputada y otros liberales asumen cargos en el gobierno de Nasry Asfura

El presidente Asfura juramentó a varios líderes del Partido Liberal en puestos claves de instituciones del Estado. Además, nombró al nuevo ministro de Seguridad.

El presidente de la República, Nasry Asfura, realizó nuevos nombramientos dentro de su gobierno, entre ellos, seis reconocidos dirigentes del Partido Liberal.

La excongresista del Partido Liberal por Cortés, Kathia Marcela Crivelli, fue juramentada como viceministra de Protección de Derechos Humanos, adscrita a la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos.
Raúl Valladares (hijo) fue nombrado por Asfura como director interino del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp).
Angélica Yaneth Sandres fue nombrada en el cargo de subsecretaria de Servicios Educativos de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación.

Andrea Valeska Reyes asumió como subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos.

Además, fue juramentado Nazir López Orellana en el cargo de subsecretario de Justicia de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización.
Asimismo, Asfura juramentó a Eddy Johans Ordóñez como Secretario de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico.

Mientras que Elizabeth Rodríguez asumió como Directora Ejecutiva de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi).
Francisco Antonio López, exdiputado del Partido Nacional, fue juramentado como director del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (Fosode).

Finalmente, el mandatario se decidió por Gerson Velásquez Aguilera para liderar la Secretaria de Seguridad. El nuevo ministro es un oficial de carrera de la Policía Nacional de Honduras, con más de 26 años de trayectoria.

