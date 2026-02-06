Barcelona, con todo al mercado: los dos fichajes de Flick para la próxima temporada

El Barcelona pretender acudir con todo al mercado de fichajes de verano para reforzar el equipo con dos fichajes en dos posiciones claves para Hansi Flick. Estos son los nombres que futbolistas que el Barça busca cerrar.
El club azulgrana que preside Joan Laporta ha trabado arduamente y empieza a ver el futuro con optimismo tras varias temporadas marcadas por las restricciones económicas. El Barcelona está muy cerca de cumplir con la ansiada regla del 1:1 del Fair Play financiero, un objetivo que cambiaría por completo su capacidad de actuación en el mercado de fichajes.
A tan solo 12 millones de euros de alcanzar ese umbral, en el Camp Nou ya trabajan con una planificación clara para el próximo verano, conscientes de que, si se logra ese último empujón económico, podrán reforzar la plantilla con mayor libertad y sin la presión que ha condicionado los últimos años.
Cumplir con la regla del 1:1 supondría un punto de inflexión para el Barcelona. Este mecanismo permite gastar exactamente lo mismo que se ingresa, algo que hasta ahora no estaba al alcance de la entidad culé debido a su delicada situación financiera.
Durante las últimas ventanas de fichajes, la entidad ha tenido que recurrir a fórmulas complejas, cesiones, ventas forzadas y ajustes salariales constantes para poder inscribir jugadores. Alcanzar el 1:1 devolvería al Barcelona una normalidad perdida y permitiría planificar el mercado de verano con antelación y coherencia.
La directiva es consciente de que esos 12 millones de euros son asumibles y trabaja en distintas vías para alcanzarlos en los próximos meses. De lograrse, el club podría moverse con tranquilidad, sabiendo que cada ingreso podrá transformarse en inversión deportiva sin bloqueos administrativos.
En el plano deportivo, la hoja de ruta del Barcelona está bien marcada. La primera posición a reforzar que desea Hansi Flick es la de delantero centro.
En el Barça no cuentan, al menos como referencia a medio plazo, con la continuidad del atacante polaco Robert Lewandowski, cuyo futuro sigue siendo una incógnita.
Lewandowski está viviendo su última campaña como barcelonista. Así lo reconoció la espasa del delantero, Anna Lewandowska, en una entrevista con el medio polaco Onet Plejada, diciendo que la etapa de Robert en el club azulgrana podría estar entrando en su recta final. “Veremos cómo va la temporada en Barcelona este año porque probablemente será la última de mi marido aquí”, explicó.
La idea del FC Barcelona es incorporar un atacante de primer nivel que llegue para competir directamente con Ferran Torres, quien ha asumido galones en el frente ofensivo. No se busca un perfil de rotación, sino un delantero capaz de marcar diferencias y liderar el ataque en los grandes escenarios.
Entre los nombres que más gustan en las oficinas del Camp Nou destacan dos. Por un lado, Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán y uno de los atacantes más completos del fútbol europeo.
La directiva que encabeza Joan Laporta, con Deco a cargo del área deportiva, ha vuelto a posicionar al delantero argentino en su lista de objetivos prioritarios. Meses atrás se habló de un plan que se estructura sobre una fórmula de 70 millones de euros fijos y 20 millones en variables por Lautaro, según informó El Nacional de Cataluña.
El perfil de Lautaro Martínez, que termina contrato con el Inter hasta el 30 de junio 2029, responde al estándar que el entrenador alemán Hansi Flick pretende instalar en el nuevo ciclo: un nueve con dinamismo, poder de definición, trabajo táctico y capacidad de asociarse en el frente ofensivo, especialmente con jóvenes talentos como Lamine Yamal o Raphinha.
Por otro lado, el nombre de Dusan Vlahovic está en la lista de Deco. El fantástico delantero serbio de 26 años se irá de la Juventus y cambiará de aires con la carta de libertad en verano.
Vlahovic termina contrato con la Juventus en junio y su situación contractual le convierte en una oportunidad de mercado muy atractiva, ya que podría llegar libre. Sería un recambio ideal de un Lewandowski cuyo futuro sigue en el aire.
Ambas operaciones serían complejas, pero el cumplimiento del Fair Play permitiría al Barcelona sentarse a negociar con argumentos reales y no desde la urgencia económica.
La segunda gran necesidad detectada por el cuerpo técnico de Hansi Flick es la incorporación de un defensa central que llegue para ser titular. El Barcelona busca un zaguero dominante, fiable y con capacidad para sostener la línea defensiva en partidos de máxima exigencia.
El gran deseo del entrenador es Nico Schlotterbeck. El central alemán del Borussia Dortmund tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027. El club amarillo ha fijando un precio de salida entre 50 y 65 millones de euros debido al interés de otros clubes como el Real Madrid.
Nico Schlotterbeck encaja a la perfección en el perfil que busca Hansi Flick por edad, experiencia y nivel competitivo. Su conocimiento del fútbol alemán y su capacidad para jugar con la línea adelantada le convierten en una opción ideal.
Sin embargo, la operación es compleja. El Borussia Dortmund exige un precio elevado y, además, varios grandes de Europa siguen de cerca al defensor, lo que amenaza con encarecer aún más la puja. El Barcelona sabe que no será sencillo, pero no renuncia a intentarlo si la situación económica lo permite.
El próximo verano puede marcar un antes y un después en la reconstrucción del Barcelona. Cumplir con el 1:1 es el primer paso. A partir de ahí, delantero y central son las prioridades claras para un Barça que quiere volver a competir al máximo nivel sin las cadenas del pasado reciente.