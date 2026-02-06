Barcelona, con todo al mercado: los dos fichajes de Flick para la próxima temporada

Lewandowski está viviendo su última campaña como barcelonista. Así lo reconoció la espasa del delantero, Anna Lewandowska, en una entrevista con el medio polaco Onet Plejada, diciendo que la etapa de Robert en el club azulgrana podría estar entrando en su recta final. “Veremos cómo va la temporada en Barcelona este año porque probablemente será la última de mi marido aquí”, explicó.