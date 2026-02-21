  1. Inicio
Willie Colón: Las mejores canciones para recordar al artista

No podríamos despedir a este brillante músico sin darle "play" a esos maravillosos temas que nos acompañarán por siempre.

  Actualizado: 21 de febrero de 2026 a las 12:21
Fotografía de archivo 04 de diciembre de 2019 que muestra al músico y compositor de salsa Willie Colón hablando durante un coloquio en Ciudad de Panamá (Panamá).

 Bienvenido Velasco / EFE
Nueva York.

Willie Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de iconos de la salsa como 'Idilio' y 'Gitana' y quien cosechó grandes éxitos junto a los cantantes Héctor Lavoe y Rubén Blades, falleció este sábado a sus 75 años, por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre", dice un comunicado de sus familiares.

"Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo", agregó el documento emitido por los allegados de William Anthony Colón Román, nombre de pila del cantante de 'El gran varón', nacido el 28 de abril de 1950 en el barrio del Bronx de Nueva York.

Y no podríamos despedir a este brillante músico sin darle "play" a esos maravillosos temas que nos acompañarán por siempre.

Idilio:

El Gran Varón: Una

Gitana:

La Murga:

Che Che Colé:

Sin Poderte Hablar:

