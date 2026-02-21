Fallece Willie Colón, ícono de la salsa, a los 75 años

Estados Unidos

"Es con profundo tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana rodeado de su amada familia", se lee al inicio del mensaje.

El mundo de la música latina está de luto. Willie Colón , cantante estadounidense de ascendencia puertorriqueña y una de las figuras más influyentes de la salsa , falleció este sábado 21 de febrero a los 75 años. La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado difundido en redes sociales.

"Auque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo", finaliza el comunicado.

Conocido como ‘El Malo del Bronx’, el trombonista, compositor y productor marcó un antes y un después en la historia de la salsa. Su trayectoria, extensa y prolífica, lo convirtió en referente indiscutible del género y en un símbolo de identidad para la comunidad latina dentro y fuera de Estados Unidos.

Entre sus canciones más emblemáticas figuran clásicos como ‘El gran varón’, ‘Pedro Navaja’, ‘Todo tiene su final’, ‘Gitana’ e ‘Idilio’, piezas que trascendieron generaciones y consolidaron su legado artístico.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

A Colón le sobreviven su esposa, Julia Colón Craig, y sus cuatro hijos: Willie Jr., Diego, Miguel y Antonio, quienes hoy encabezan el duelo familiar.

Días antes de su fallecimiento, el 18 de febrero, comenzaron a circular versiones en redes sociales sobre una presunta hospitalización de emergencia en Nueva York por supuestos “problemas respiratorios” y un estado “delicado”. La familia no confirmó entonces esos reportes.

Dos días después, su colega y colaborador Rubén Blades se pronunció públicamente en su cuenta de Instagram.

"Noticias en Internet informan que mi colega Willie Colón se encuentra internado en un hospital de Nueva York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio. No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente", escribió.

Hasta el momento, la familia no ha revelado la causa oficial del fallecimiento.