Shakira viajará a India para dar dos conciertos

La artista colombiana se presentó en este país en el año 2007.

  • Actualizado: 20 de febrero de 2026 a las 09:42 -
  • Agencia EFE
La cantante colombiana Shakira en una foto de archivo.

Nueva Delhi.

La artista colombiana Shakira regresará a la India tras 19 años sin visitar el país para ofrecer dos conciertos en las ciudades de Bombay y Nueva Delhi durante el próximo mes de abril, confirmó la página oficial de la cantante.

La plataforma organizadora 'District', de la empresa india Zomato, indicó este viernes que las actuaciones forman parte del 'Feeding India Concert 2026', una iniciativa que busca recaudar fondos y concienciar sobre la desnutrición infantil en el país asiático.

La primera actuación tendrá lugar el 10 de abril en el Mahalakshmi Race Course de la financiera ciudad de Bombay, mientras que el segundo espectáculo se celebrará el 15 de abril en el Estadio Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi, que cuenta con un aforo superior a las 60,000 personas.

Esta es la primera vez que la barranquillera visita dos ciudades indias en una misma gira. Su único antecedente en este país se remonta a 2007, cuando se presentó en Bombay durante su tour 'Oral Fixation'.

La organización ha confirmado que la preventa de entradas comenzará el viernes 27 de febrero a las 12:00 hora local (06:30 GMT), de forma exclusiva para clientes del banco HSBC.

El resto del público podrá adquirir sus pases a partir del domingo 1 de marzo a las 13:00 horas (07:30 GMT).Se estima que los precios de las localidades oscilarán entre las 4.000 rupias (unos 46 dólares) para el acceso general y las 24,500 rupias (282 dólares) para las zonas de mayor proximidad al escenario y salas VIP.

El anuncio ha provocado una reacción inmediata en las redes sociales, donde miles de seguidores han celebrado el regreso de la artista tras casi dos décadas de espera, convirtiendo el evento en tendencia nacional.

@fansshakiraau GLOBAL SUPERSTAR! #concierto #latin #shakira #india #colombia #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #fyppppppppppppppppppppppp ♬ sonido original - GlobalS💎

