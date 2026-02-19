Premio Lo Nuestro: Daddy Yankee gana la categoría canción cristiana del año

El artista urbano Daddy Yankee ha triunfado este jueves 19 de febrero en la 38 edición de Premio Lo Nuestro. El cantante obtuvo un premio en categoría de Mejor Canción de Música Cristiana por “Sonríele”.
Pero Daddy Yankee no es el único artista puertorriqueño que ha brillado en esta nueva edición de la ceremonia de premios, pues su compatriota y colega Bad Bunny también ha logrado conquistar varias categorías.
El intérprete de "Safaera" obtuvo los premios de mejor canción del año por "Debí tirar más fotos", y mejor álbum del año por su producción audiovisual del mismo nombre.
A continuación la lista con algunos de los ganadores de la gala:
Canción del Año
“Desde Hoy” – Natti Natasha
“DTMF” – Bad Bunny (GANADOR)
“El Amor De Mi Herida” – Carín León
“Imagínate” – Danny Ocean & Kapo
“Khé?” – Rauw Alejandro & Romeo Santos
“Latina Foreva” – Karol G
“Me Jalo” – Fuerza Regida & Grupo Frontera
“No Me Sé Rajar” – Alejandro Fernández
“Otra Noche (Feat. Darell)” – Myke Towers & Darell
“Soltera” – Shakira
Album del Año
¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz
111xpantia – Fuerza Regida
Babylon Club – Danny Ocean
Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny (GANADOR)
Eterno – Prince Royce
Island Boyz – Myke Towers
La Ciudad – Alleh & Yorghaki
Palabra De To’s (Seca) – Carín León
Tropicoqueta – Karol G
Mejor Colaboración Femenina
“Amiga Date Cuenta” – Ha*Ash & Thalia
“Blackout” – Emilia, Tini & Nicki Nicole
“Brujería” – Yuridia & Majo Aguilar (Ganadora)
“De Maravisha” – Tokischa & Nathy Peluso
“En 4” – Kenia Os & Anitta
“En Tu Marea” – Goyo & Greeicy
“FKN Movie” – Karol G & Mariah Angeliq
“Maldita Billetera” – Alicia Villarreal & Lila Downs
“Maldita Primavera” – Yuri & Ángela Aguilar
“Pa’ Qué Volviste?” – Elena Rose & Maria Becerra
Artista Revelación Femenina del Año
Aria Bela
Camila Fernández (GANADORA)
DelilahEstevie
MAR
Paloma Morphy
Yailin La Mas Viral
Yeri Mua
Ysa CZoe Gotusso
Música Cristiana — Canción del Año
“Alabaré” – Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo
“La Respuesta” – Gocho
“Ponte Bonita (Remix)” – Yaronk Rouse & Rosalina
“Si Volviera Jesús” – Víctor Manuelle
“Sonríele” – Daddy Yankee (GANADOR)
“Todo Va Estar Bien” – Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez
AfroBeats del Año
“Bien Pedos” – Xavi & Kapo
“Cosita Linda” – Elena Rose & Justin Quiles
“La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
“Me Pasa (Piscis)” – Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical
“Mi Reina” – Hamilton & Nanpa Básico
“San Blas” – Boza“Sanka” – Ryan Castro & Dongo
“Soleao” – Myke Towers & Quevedo (GANADOR)
Urban – Artista Femenina del Año
Anitta
Bad Gyal
Fariana
Karol G (Ganadora)
Natti Natasha
RainaoTokischa
Yailin La Mas Viral
Yeri Mua
Young Miko
Urban – Canción del Año
“Ba Ba Bad Remix” – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol.0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee
“Hablame Claro” – Yandel & Feid
“La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
“Latina Foreva” – Karol G (Ganadora)
“Lo Caro Y Lo Bueno” – Chencho Corleone
“Qué Pasaría...” – Rauw Alejandro & Bad Bunny
“Rio” – J Balvin
“Romeo” – Anitta
“Soleao” – Myke Towers & Quevedo
Pop – Artista Femenina del Año
Aitana
Cazzu (Ganadora)
Elena Rose
Emilia
Gloria Trevi
Kany García
Kenia Os
Laura Pausini
Shakira
Yami Safdie
Pop – Colaboración del Año
“Abrázame” – Ángela Aguilar & Felipe Botello Y El Sonoro Rugir
“Accidente” – Jesse & Joy & Elsa Y Elmar
“Bésame” – Alejandro Sanz & Shakira (GANADOR)
“Bunda” – Emilia & Luísa Sonza
“Conmigo Sin Ti” – Matisse & Cristian Castro
“Huir” – Kany García & Lia Kali
“La Del Primer Puesto” – Reik & Xavi
“Se Fue” – Rauw Alejandro & Laura Pausini
“Si Tuviera Que Elegir” – Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
“Sin Ti” – Morat & Jay Wheeler