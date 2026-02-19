  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Premio Lo Nuestro: Daddy Yankee gana la categoría canción cristiana del año

Conozca quiénes son los artistas que han triunfado en la edición número 38 de Premio Lo Nuestro.

  • Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 18:03 -
  • Redacción web
Premio Lo Nuestro: Daddy Yankee gana la categoría canción cristiana del año

El artista puertorriqueño Daddy Yankee ha incursionado ahora en la música cristiana.
Estados Unidos.

El artista urbano Daddy Yankee ha triunfado este jueves 19 de febrero en la 38 edición de Premio Lo Nuestro. El cantante obtuvo un premio en categoría de Mejor Canción de Música Cristiana por “Sonríele”.

Pero Daddy Yankee no es el único artista puertorriqueño que ha brillado en esta nueva edición de la ceremonia de premios, pues su compatriota y colega Bad Bunny también ha logrado conquistar varias categorías.

El intérprete de "Safaera" obtuvo los premios de mejor canción del año por "Debí tirar más fotos", y mejor álbum del año por su producción audiovisual del mismo nombre.

A continuación la lista con algunos de los ganadores de la gala:

Canción del Año

“Desde Hoy” – Natti Natasha

“DTMF” – Bad Bunny (GANADOR)

“El Amor De Mi Herida” – Carín León

“Imagínate” – Danny Ocean & Kapo

“Khé?” – Rauw Alejandro & Romeo Santos

“Latina Foreva” – Karol G

“Me Jalo” – Fuerza Regida & Grupo Frontera

“No Me Sé Rajar” – Alejandro Fernández

“Otra Noche (Feat. Darell)” – Myke Towers & Darell

“Soltera” – Shakira

Celebridades conquistan la alfombra roja de Premio Lo Nuestro

Album del Año

¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz

111xpantia – Fuerza Regida

Babylon Club – Danny Ocean

Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny (GANADOR)

Eterno – Prince Royce

Island Boyz – Myke Towers

La Ciudad – Alleh & Yorghaki

Palabra De To’s (Seca) – Carín León

Tropicoqueta – Karol G

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Premio Lo Nuestro (@premiolonuestro)

Mejor Colaboración Femenina

“Amiga Date Cuenta” – Ha*Ash & Thalia

“Blackout” – Emilia, Tini & Nicki Nicole

“Brujería” – Yuridia & Majo Aguilar (Ganadora)

“De Maravisha” – Tokischa & Nathy Peluso

“En 4” – Kenia Os & Anitta

“En Tu Marea” – Goyo & Greeicy

“FKN Movie” – Karol G & Mariah Angeliq

“Maldita Billetera” – Alicia Villarreal & Lila Downs

“Maldita Primavera” – Yuri & Ángela Aguilar

“Pa’ Qué Volviste?” – Elena Rose & Maria Becerra

Artista Revelación Femenina del Año

Aria Bela

Camila Fernández (GANADORA)

DelilahEstevie

MAR

Paloma Morphy

Yailin La Mas Viral

Yeri Mua

Ysa CZoe Gotusso

Música Cristiana — Canción del Año

“Alabaré” – Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo

“La Respuesta” – Gocho

“Ponte Bonita (Remix)” – Yaronk Rouse & Rosalina

“Si Volviera Jesús” – Víctor Manuelle

“Sonríele” – Daddy Yankee (GANADOR)

“Todo Va Estar Bien” – Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez

AfroBeats del Año

“Bien Pedos” – Xavi & Kapo

“Cosita Linda” – Elena Rose & Justin Quiles

“La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums

“Me Pasa (Piscis)” – Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical

“Mi Reina” – Hamilton & Nanpa Básico

“San Blas” – Boza“Sanka” – Ryan Castro & Dongo

“Soleao” – Myke Towers & Quevedo (GANADOR)

Urban – Artista Femenina del Año

Anitta

Bad Gyal

Fariana

Karol G (Ganadora)

Natti Natasha

RainaoTokischa

Yailin La Mas Viral

Yeri Mua

Young Miko

Urban – Canción del Año

“Ba Ba Bad Remix” – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol.0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee

“Hablame Claro” – Yandel & Feid

“La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums

“Latina Foreva” – Karol G (Ganadora)

“Lo Caro Y Lo Bueno” – Chencho Corleone

“Qué Pasaría...” – Rauw Alejandro & Bad Bunny

“Rio” – J Balvin

“Romeo” – Anitta

“Soleao” – Myke Towers & Quevedo

Pop – Artista Femenina del Año

Aitana

Cazzu (Ganadora)

Elena Rose

Emilia

Gloria Trevi

Kany García

Kenia Os

Laura Pausini

Shakira

Yami Safdie

Pop – Colaboración del Año

“Abrázame” – Ángela Aguilar & Felipe Botello Y El Sonoro Rugir

“Accidente” – Jesse & Joy & Elsa Y Elmar

“Bésame” – Alejandro Sanz & Shakira (GANADOR)

“Bunda” – Emilia & Luísa Sonza

“Conmigo Sin Ti” – Matisse & Cristian Castro

“Huir” – Kany García & Lia Kali

“La Del Primer Puesto” – Reik & Xavi

“Se Fue” – Rauw Alejandro & Laura Pausini

“Si Tuviera Que Elegir” – Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner

“Sin Ti” – Morat & Jay Wheeler

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias