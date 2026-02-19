Fallece Eric Dane, actor de 'Anatomía de Grey'

Tras casi un año de lucha, su partida fue confirmada este 19 de febrero de 2026. Según medios internacionales, Dane estuvo acompañado por su esposa, la actriz Rebecca Gayheart, sus hijos y amigos en sus últimos momentos, recibiendo el cariño y apoyo de sus seres queridos.

Fue en abril de 2025 cuando el actor reveló públicamente que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA ), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras, es decir, las células nerviosas encargadas de controlar los músculos voluntarios, como caminar, hablar, tragar o incluso respirar.

Reconocido por millones de seguidores como el carismático Dr. Mark Sloan (“McSteamy”) en "Grey’s Anatomy" y por su papel de Cal Jacobs en "Euphoria" , Dane deja un legado imborrable en la televisión contemporánea.

El mundo del entretenimiento se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento del actor estadounidense Eric Dane , a los 53 años, en Los Ángeles.



El año pasado durante una entrevista con agencia EFE, el actor recordó que antes de ser diagnosticado notó una pérdida de sensibilidad pero no le dio especial importancia, pensando que tal vez había usado demasiado el teléfono móvil y que su mano estaba cansada.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

"Unas semanas después noté que había empeorado un poco. Así que fui a ver a un especialista en manos, quien me envió a otro especialista. Fui a ver a un neurólogo, quien me envió a otro y me dijo: "Esto está muy por encima de mi nivel profesional", añadió.

Al cabo de nueve meses le comunicaron que padecía ELA: "Nunca me olvidaré de esas tres letras", recalcó el actor.

SU SALUD ESTABA DETERIORADA

A finales del mes de enero y horas antes de recibir el reconocimiento del Champions for Cures and Care Gala de la organización ALS Network, Eric Dane suspendió su participación debido a las “realidades físicas de la ELA”.

El actor, quien iba a ser homenajeado como “Defensor del Año”, no se sintió con fuerzas para acudir al evento.

La organización confirmó que su ausencia obedeció al estado de salud derivado de la esclerosis lateral amiotrófica, una condición que modificó de manera profunda su rutina y la de su entorno.

Aunque la expectativa era ver a Dane sobre el escenario, la sala escuchó un mensaje grabado donde el también actor de la serie "Countdown" agradeció el reconocimiento y dedicó unas palabras a quienes le acompañan en este proceso.

“Este premio no es solo para mí, es para mi hermosa familia y seres queridos que luchan, y para cada persona que enfrentó la ELA con coraje, cada cuidador que entrega su corazón día tras día y cada defensor que es una voz para el avance”, declaró.

El actor deja a dos hijas de 15 y 14 años de edad.