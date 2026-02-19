FOTOS: Pedro Pascal viviría un romance con el exnovio de Luke Evans

El actor chileno Pedro Pascal fue visto en una salida informal en Nueva York junto a Rafael Olarra, director de arte argentino de 47 años y ex pareja del cantante Luke Evans.
De acuerdo con imágenes difundidas por medios como TMZ, ambos asistieron al cine para ver "Cumbres Borrascosas", luego de ser captados caminando tomados del brazo por calles de la ciudad.
Tras la función de la cinta romántica protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, se les observó conversando de manera animada.
Pascal, de 50 años y protagonista de The Last of Us, y Olarra afrontaron el clima invernal de la llamada “Gran Manzana” con atuendos en capas, en tonos tierra y negro, respectivamente.
Al regresar a su hotel, el actor se detuvo a firmar autógrafos y tomarse fotografías con seguidores que lo reconocieron antes de ingresar al recinto, según informó el portal Just Jared.
Un actor muy discreto
Hasta el momento, no se ha confirmado la naturaleza de la relación entre Pascal y Olarra. Sin embargo, en redes sociales comenzaron a circular versiones que los vinculan sentimentalmente. El actor chileno-estadounidense ha mantenido su vida privada con discreción a lo largo de su carrera.
La difusión de las imágenes también generó confusión en algunos medios y usuarios, quienes identificaron erróneamente al creativo con Rafael Olarra, ex futbolista chileno del mismo nombre. El ex jugador reaccionó con humor en su cuenta de Instagram. “¡Me voy a Hollywood!”, escribió el ahora conductor de ESPN.
Lucila Vit, modelo y presentadora de televisión, pareja del ex futbolista y madre de su hija, también se sumó a las bromas. “Me despierto enterándome que soy tendencia por esta noticia ¿Así que con Pedro Pascal? Te perdono @rafaolarra19”, publicó en sus redes sociales.
En el pasado, a Pedro Pascal se le ha vinculado con Maria Dizzia en la década de 1990, con Lena Headey en 2014 y con Robin Tunney en 2015.
Rafael Olarra, expareja de Luke Evans —con quien anunció su separación en 2021 tras poco más de un año de relación—, es reconocido en el ámbito del diseño y la dirección artística por su trabajo en conceptos visuales y curaduría de espacios.
En su cuenta de Instagram, el creativo comparte proyectos profesionales, lecturas, caminatas al aire libre y colaboraciones con amistades del medio artístico, entre ellas la cantante Cher.