FOTOS: Pedro Pascal viviría un romance con el exnovio de Luke Evans

Ciudad de México.

El actor chileno Pedro Pascal fue visto en una salida informal en Nueva York junto a Rafael Olarra, director de arte argentino de 47 años y ex pareja del cantante Luke Evans.

De acuerdo con imágenes difundidas por medios como TMZ, ambos asistieron al cine para ver "Cumbres Borrascosas", luego de ser captados caminando tomados del brazo por calles de la ciudad.

Tras la función de la cinta romántica protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, se les observó conversando de manera animada.

Pascal, de 50 años y protagonista de The Last of Us, y Olarra afrontaron el clima invernal de la llamada “Gran Manzana” con atuendos en capas, en tonos tierra y negro, respectivamente.

Al regresar a su hotel, el actor se detuvo a firmar autógrafos y tomarse fotografías con seguidores que lo reconocieron antes de ingresar al recinto, según informó el portal Just Jared.