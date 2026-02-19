Seis diputados enfrentarán deducción salarial por ausencias en el CN

El ausentismo en el Poder Legislativo comenzará a tener consecuencias económicas; ya que el presidente del Congreso Nacional, Tomas Zambrano, informó que seis diputados serán objeto de deducciones salariales por no asistir de manera reiterada a las sesiones convocadas.
La medida, explicó Zambrano, responde a un llamado previo de la Junta Directiva para que los congresistas cumplan con su responsabilidad de participar en los debates y votaciones.
Advirtió que quienes no atiendan las convocatorias enfrentarán rebajas proporcionales en su remuneración.
Más allá de la sanción, la Directiva analiza destinar los fondos retenidos a iniciativas de apoyo social.
Entre las opciones planteadas figura la asignación de esos recursos a centros educativos que han solicitado ayuda para mejorar sus instalaciones o cubrir necesidades básicas de los estudiantes.
"Poder trasladar ese dinero a algunas escuelas que envían solicitudes al Congreso Nacional; o sea, que el compañero que falte va a colaborar en una buena obra con su día de salario", dijo.
Detalló que son frecuentes las peticiones de escuelas que requieren desde reparaciones en infraestructura hasta útiles escolares y meriendas para sus alumnos. La intención es canalizar el dinero deducido hacia ese tipo de requerimientos.
La propuesta busca, de acuerdo con sus declaraciones, convertir una falta administrativa en un aporte a la comunidad, de manera que los montos descontados contribuyan a proyectos de beneficio público.
Los nombres de los legisladores sancionados no fueron revelados, pero Zambrano confirmó que el proceso administrativo ya está en marcha y que los descuentos se aplicarán conforme a los registros de asistencia.