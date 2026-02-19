Seis diputados enfrentarán deducción salarial por ausencias en el CN

Tegucigalpa, Honduras.

El ausentismo en el Poder Legislativo comenzará a tener consecuencias económicas; ya que el presidente del Congreso Nacional, Tomas Zambrano, informó que seis diputados serán objeto de deducciones salariales por no asistir de manera reiterada a las sesiones convocadas. La medida, explicó Zambrano, responde a un llamado previo de la Junta Directiva para que los congresistas cumplan con su responsabilidad de participar en los debates y votaciones.

Advirtió que quienes no atiendan las convocatorias enfrentarán rebajas proporcionales en su remuneración.

Más allá de la sanción, la Directiva analiza destinar los fondos retenidos a iniciativas de apoyo social. Entre las opciones planteadas figura la asignación de esos recursos a centros educativos que han solicitado ayuda para mejorar sus instalaciones o cubrir necesidades básicas de los estudiantes. "Poder trasladar ese dinero a algunas escuelas que envían solicitudes al Congreso Nacional; o sea, que el compañero que falte va a colaborar en una buena obra con su día de salario", dijo. Detalló que son frecuentes las peticiones de escuelas que requieren desde reparaciones en infraestructura hasta útiles escolares y meriendas para sus alumnos. La intención es canalizar el dinero deducido hacia ese tipo de requerimientos.