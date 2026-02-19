Capturan a hacker de WhatsApp que usaba contactos de ciudadanos para estafar en Yoro

Yoro, Honduras.

La Policía Nacional capturó en las últimas horas a un joven de 26 años de edad, señalado del delito de estafa informática en su condición de receptor, en la aldea La Rosa, del municipio de Yoro, Yoro.

Según el informe policial, el acusado estaría vinculado a un delito de ciberdelicuencia que consistía en el hackeo de cuentas de WhatsApp, una vez que obtenía acceso a las mismas, usaba los contactos que los ciudadanos tenían agregados en su lista para vender dólares a un precio inferior al mercado.