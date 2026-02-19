Capturan a hacker de WhatsApp que usaba contactos de ciudadanos para estafar en Yoro

La Policía Nacional capturó en las últimas horas a un joven de 26 años de edad, señalado del delito de estafa informática en su condición de receptor, en la aldea La Rosa, del municipio de Yoro, Yoro.
Según el informe policial, el acusado estaría vinculado a un delito de ciberdelicuencia que consistía en el hackeo de cuentas de WhatsApp, una vez que obtenía acceso a las mismas, usaba los contactos que los ciudadanos tenían agregados en su lista para vender dólares a un precio inferior al mercado.
A través de este mecanismo, lograba generar confianza con los ciudadanos para después proporcionarles su número de cuenta bancaria, mediante la cual recibía transferencias, beneficiándose económicamente de manera ilícita.
El joven fue detenido en su lugar de residencia, en la aldea La Rosa, en el municipio de Yoro, en cumplimiento a la orden de captura emitida el 23 de enero de 2026 por el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Comayagua, por el delito de estafa informática en perjuicio del orden socioeconómico.
Tras reunir indicios probatorios, el expediente fue remitido al Ministerio Público, que solicitó la captura del sospechoso.