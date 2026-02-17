  1. Inicio
Capturan a "Brócoli", busero que amenazaba y extorsionaba a sus propios compañeros de ruta

Según reportes policiales, alias "Brócoli” se desempeñaba como conductor de buses en La Lima, labor que utilizaba como fachada para amenazar y extorsionar a sus propios compañeros del rubro del transporte.

Capturan a Brócoli, busero que amenazaba y extorsionaba a sus propios compañeros de ruta

Momentos de la captura de alias "Brócoli" en la Dipampco.
San Pedro Sula, Honduras

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) logró la captura de un presunto extorsionador conocido con el alias de “Brócoli”, en el bulevar del este, a la altura de la colonia Jerusalén, en el municipio de La Lima, zona norte de Honduras.

Según reportes policiales, el detenido estaría vinculado a la estructura criminal de la Pandilla 18, con fuerte presencia en la zona de La Lima.

De acuerdo con las investigaciones, “Brócoli” se desempeñaba como conductor de buses en La Lima, labor que utilizaba como fachada para amenazar y extorsionar a sus propios compañeros del rubro del transporte.

Las autoridades lo señalan como uno de los principales cobradores de extorsión desde hace al menos seis años, teniendo como principales víctimas a transportistas de las rutas de La Lima, La Planeta y San Pedro Sula, en pleno Valle de Sula.

Durante el arresto, los agentes decomisaron dinero en efectivo, un teléfono celular utilizado presuntamente para coordinar los cobros ilícitos, así como un bus vinculado a sus actividades criminales.

El sospechoso fue remitido a la Ministerio Público de Honduras, donde deberá responder por el delito de extorsión en perjuicio de testigos protegidos.

