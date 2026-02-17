Capturan a "Brócoli", busero que amenazaba y extorsionaba a sus propios compañeros de ruta

San Pedro Sula, Honduras

Según reportes policiales, el detenido estaría vinculado a la estructura criminal de la Pandilla 18, con fuerte presencia en la zona de La Lima.

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) logró la captura de un presunto extorsionador conocido con el alias de “Brócoli”, en el bulevar del este, a la altura de la colonia Jerusalén, en el municipio de La Lima, zona norte de Honduras.

De acuerdo con las investigaciones, “Brócoli” se desempeñaba como conductor de buses en La Lima, labor que utilizaba como fachada para amenazar y extorsionar a sus propios compañeros del rubro del transporte.

Las autoridades lo señalan como uno de los principales cobradores de extorsión desde hace al menos seis años, teniendo como principales víctimas a transportistas de las rutas de La Lima, La Planeta y San Pedro Sula, en pleno Valle de Sula.

Durante el arresto, los agentes decomisaron dinero en efectivo, un teléfono celular utilizado presuntamente para coordinar los cobros ilícitos, así como un bus vinculado a sus actividades criminales.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

El sospechoso fue remitido a la Ministerio Público de Honduras, donde deberá responder por el delito de extorsión en perjuicio de testigos protegidos.