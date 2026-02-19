Lech Poznan y Luis Palma logran triunfo clave en la Conference League

Finlandia.

El Lech Poznan, con el futbolista hondureño Luis Palma siendo titular, inició este jueves con pie derecho los play-offs de la fase eliminatoria de la UEFA Conference League 2025-2026 ganando de visita 0-2 al KuPS Kuopio de Finlandia.

Los polacos celebraron gracias a los goles de Antoni Kozubal (9) y Taofeek Ismaheel (41) en el estadio Tammela de la ciudad de Tampere (Finlandia). Los locales se quedaron con un jugador menos al minuto 12 por la expulsión de Joslyn Luyeye-Lutumba.