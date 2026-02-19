  1. Inicio
  2. · Deportes

Lech Poznan y Luis Palma logran triunfo clave en la Conference League

El futbolista hondureño jugó de titular y estuvo en el campo los 90 minutos. El Lech Poznan quedó a un paso de octavos de final.

  • Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 13:41 -
  • Franklin Martínez
Lech Poznan y Luis Palma logran triunfo clave en la Conference League

Luis Palma fue titular en la victoria del Lech Poznan contra el KuPS Kuopio de Finlandia en la Conference League.

 FOTO: EFE
Finlandia.

El Lech Poznan, con el futbolista hondureño Luis Palma siendo titular, inició este jueves con pie derecho los play-offs de la fase eliminatoria de la UEFA Conference League 2025-2026 ganando de visita 0-2 al KuPS Kuopio de Finlandia.

Los polacos celebraron gracias a los goles de Antoni Kozubal (9) y Taofeek Ismaheel (41) en el estadio Tammela de la ciudad de Tampere (Finlandia). Los locales se quedaron con un jugador menos al minuto 12 por la expulsión de Joslyn Luyeye-Lutumba.

Luis Palma se enfrenta a dos defensores del equipo KuPS Kuopio de Finlandia.

Luis Palma se enfrenta a dos defensores del equipo KuPS Kuopio de Finlandia.

 (FOTO: EFE)

El hondureño Luis Palma fue estelar en el compromiso y disputó todo el encuentro ante el conjunto finlandés y tuvo una gran participación, siendo uno de los mejores.

Ahora, Lech Poznan esperará para el partido de vuelta el próximo jueves 26 de febrero en el estadio Municipal de Poznan desde las 2 de la tarde y definir al vencedor.

Los jugadores del Lech Poznan, entre ellos el hondureño Luis Palma, celebran uno de los goles del partido.

Los jugadores del Lech Poznan, entre ellos el hondureño Luis Palma, celebran uno de los goles del partido.

 (FOTO: EFE)

El club que avance de este cruce esperará por el Rayo Vallecano español o Shakhtar Donetsk ucraniano en los octavos de final. Esta etapa tendrá un sorteo que se celebrará el 27 de febrero.

La final de la Conference League 2025-2026 se programó para disputarse el próximo 27 de mayo de 2026 en el Red Bull Arena de Leipzig en Alemania.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias