Walter Alvarenga admite el crimen: el triste final de la manicurista Katherine Reyes

Con una sonrisa en el rostro, Walter salió de los juzgados tras confesar el crimen contra Katherine Reyes, quien desapareció un día en la colonia Rivera Hernández y días después fue encontrada calcinada

Walter Alvarenga admite el crimen: el triste final de la manicurista Katherine Reyes
Ocho meses después del crimen, Walter Mauricio Alvarenga Monje confesó este jueves el asesinato de la manicurista Katherine Nicolle Reyes, en una audiencia de procedimiento abreviado celebrada ante un juez competente.
Walter Alvarenga admite el crimen: el triste final de la manicurista Katherine Reyes
Con una sonrisa en el rostro y esposado, Alvarenga salió de los juzgados tras admitir su responsabilidad en el femicidio agravado de su expareja, quien había sido reportada como desaparecida el 20 de julio de 2025 en la colonia Rivera Hernández.
Walter Alvarenga admite el crimen: el triste final de la manicurista Katherine Reyes
Seis días después, el 26 de julio, el cuerpo de Katherine fue hallado calcinado en unos potreros del sector de El Zapotal, hecho que generó conmoción a nivel nacional.
Walter Alvarenga admite el crimen: el triste final de la manicurista Katherine Reyes
Durante la audiencia, Walter Mauricio Alvarenga Monje aceptó que mató, quemó y enterró a la joven. Al someterse al procedimiento abreviado, el imputado reconoció los hechos a cambio de una reducción de pena.
Walter Alvarenga admite el crimen: el triste final de la manicurista Katherine Reyes
El Código Penal establece una condena de entre 25 y 30 años de prisión por el delito de femicidio agravado. Alvarenga había sido capturado el 21 de agosto de 2025 por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y permanecía en prisión desde entonces.

 Foto de archivo / LA PRENSA
Walter Alvarenga admite el crimen: el triste final de la manicurista Katherine Reyes
De acuerdo con el expediente judicial, el acusado actuó junto a dos cómplices. La noche de su desaparición, Katherine salió de su apartamento en la colonia Rivera Hernández a bordo de su vehículo, un turismo Hyundai negro, tras intercambiar mensajes con su expareja.

 Foto de archivo / LA PRENSA
Walter Alvarenga admite el crimen: el triste final de la manicurista Katherine Reyes
Según consta en la investigación, Walter Mauricio le pidió que se encontraran en un restaurante ubicado en el bulevar del este para cenar y conversar, asegurándole que “no le iba a pasar nada”.

 Foto de archivo / LA PRENSA
Walter Alvarenga admite el crimen: el triste final de la manicurista Katherine Reyes
La joven accedió y cenó con él. Posteriormente, el acusado la llevó bajo engaño en su vehículo, tomando el bulevar del norte.

Walter Alvarenga admite el crimen: el triste final de la manicurista Katherine Reyes
Al llegar al desvío hacia la aldea El Zapotal, dos hombres se sumaron a Walter Mauricio y, de acuerdo con la acusación, obligaron por la fuerza a Katherine a dirigirse a unos potreros.
Walter Alvarenga admite el crimen: el triste final de la manicurista Katherine Reyes
En ese lugar, siempre según el expediente, la ultimaron con disparos. Luego, los implicados cavaron un hoyo, enterraron el cuerpo, lo rociaron con combustible, colocaron leña y le prendieron fuego.
Walter Alvarenga admite el crimen: el triste final de la manicurista Katherine Reyes
La desaparición y posterior hallazgo del cuerpo calcinado de Katherine Nicolle Reyes provocaron indignación y consternación en distintos sectores del país, que exigieron justicia por el crimen.
Walter Alvarenga admite el crimen: el triste final de la manicurista Katherine Reyes
Con la confesión de Walter Mauricio Alvarenga Monje, el proceso judicial entra en su etapa de determinación de la pena correspondiente, conforme a lo establecido en la legislación penal vigente.
