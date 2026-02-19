Esto se sabe de la muerte del instructor de danza Tomás Becerra en Tela

Tomás Edgardo Becerra Lindo (42 años), reconocido instructor de danza en la zona norte de Honduras, fue encontrado muerto en Tela, Atlántida.
El horrible hallazgo se produjo el miércoles en una de las propiedades del ahora occiso. Becerra fue encontrado calcinado, de acuerdo con reportes policiales.
Los familiares lo reportaron como desaparecido desde el pasado lunes 16 de febrero, día en que, supuestamente, se trasladó hacia una de sus propiedades en el sector de Lancetilla.
En la referida propiedad, además de ganado, Tomás Becerrea tenía crianza de cerdos y plantaciones de palma africana.
Pobladores de la zona reportaron el hallazgo del cuerpo calcinado a la Policía Nacional, cuyos agentes llegaron al lugar y acordonaron la escena.
Forenses efectuaron el levantamiento cadavérico y recopilaron indicios en la escena que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Becerra.
El cadáver fue ingresado este jueves a la morgue de San Pedro Sula, donde se le practicará una autopsia que determinará la causa exacta de muerte.
Becerra era integrante de la asociación cultural Zorzales de Sula, donde se desempeñaba como instructor folclórico, promoviendo la cultura hondureña.
Grupos de danzas folclóricas de la zona norte han lamentado la muerte de Tomás Edgardo Becerra, mientras piden a las autoridades una investigación exhaustiva.
Becerra Lindo también fue presidente fundador del Club de Leones de La Lima Oro Verde. Sus actividades altruistas y culturales lo llevaron a ser muy reconocido en la región norte de Honduras.