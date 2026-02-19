Lo hallaron calcinado: conmoción por muerte de reconocido instructor de danza en Tela

Un reconocido instructor de danza, maestro y ganadero fue encontrado calcinado dentro de su propiedad en el sector de Lancetilla, municipio de Tela, Atlántida.
La víctima fue identificada como Tomás Edgardo Becerra Lindo, de 42 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado lunes 16 de febrero por sus familiares.
De acuerdo con la información preliminar, el hallazgo ocurrió el miércoles en una finca ubicada en el sector de Lancetilla, donde vecinos alertaron sobre la presencia de un cuerpo calcinado.
Elementos policiales y personal forense llegaron al lugar para realizar el levantamiento cadavérico y recopilar indicios que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del también ganadero.
Este jueves, los restos del instructor de danza fueron ingresados a la morgue de San Pedro Sula, donde especialistas del Ministerio Público realizarán la autopsia correspondiente para determinar la causa exacta de muerte.
Familiares confirmaron que Becerra Lindo también era un reconocido productor ganadero de la zona atlántica del país.
Además, era miembro activo de la asociación cultural Zorzales de Sula, donde se desempeñaba como instructor folclórico, promoviendo la cultura hondureña.
Según información preliminar, el ahora occiso viajó desde La Lima, Cortés, hasta Tela, Atlántida, a su propiedad donde, además de ganado, tenía crianza de cerdos y plantaciones de palma africana.
Diversas agrupaciones de danzas folclóricas han expresado sus muestras de pesar por la muerte de Tomás Becerra, al tiempo que piden a las autoridades esclarecer el caso.
Acuerdo de duelo emitido por la Agrupación Cultural Folklórica (KIT-CHA) sobre la muerte de Tomás Becerra.
"Nos unimos a las muestras de condolencia por la pérdida del amigo instructor Tomás Becerra, deseando resignación cristiana a sus familiares", escribió Ballet Folklórico Ópalo de Honduras.
"Lamentamos profundamente la partida del Lic. Tomás Becerra, quien con sus enseñanzas, sabiduría y compromiso formó generaciones y sembró pasión por nuestras raíces culturales. Gracias por cada aprendizaje, por su guía y por su legado invaluable": Ballet Folklorico Siguatepeque
"Anidafh lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestro agremiado y amigo: Tomás Edgardo Becerra. Nos unimos al dolor de su familia, amigos y de toda la comunidad folklórica. Su legado y amor por nuestra cultura permanecerán siempre como ejemplo de compromiso y entrega": Asociación Cultural y Artística (Anidafh)
"El Club de Leones El Progreso Decano expresa sus más sinceras condolencias por el fallecimiento del Compañero León Tomás Edgardo Becerra Lindo (Q.D.D.G.), Presidente Fundador del Club de Leones La Lima Oro Verde": Club De Leones El Progreso Decano.
"Lamentamos profundamente la partida de nuestro querido compañero de Club de Leones Oro Verde de La Lima, CL Tomás Becerra. Su legado de servicio vivirá por siempre en nuestros corazones": Club de Leones Especializado El Progreso La Foresta.
Asimismo, el Cuadro de Danzas del Instituto Tecnológico Sampedrano expresó condolencias a la familia del profesor Tomás Edgardo Becerra.
Grupo Folklórico Laureles del Valle dejó un sentido mensaje tras conocerse la muerte de Tomás Becerra. "La danza folklórica pierde a un gran formador de bailarines", lamentó.