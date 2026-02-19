Lo hallaron calcinado: conmoción por muerte de reconocido instructor de danza en Tela

"Anidafh lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestro agremiado y amigo: Tomás Edgardo Becerra. Nos unimos al dolor de su familia, amigos y de toda la comunidad folklórica. Su legado y amor por nuestra cultura permanecerán siempre como ejemplo de compromiso y entrega": Asociación Cultural y Artística (Anidafh)