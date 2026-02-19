  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Lo hallaron calcinado: conmoción por muerte de reconocido instructor de danza en Tela

Tomás Becerra fue encontrado sin vida dentro de una de sus propiedades en el sector de Lancetilla. Su familia lo reportó como desaparecido desde el pasado 16 de febrero.

Lo hallaron calcinado: conmoción por muerte de reconocido instructor de danza en Tela
1 de 17

Un reconocido instructor de danza, maestro y ganadero fue encontrado calcinado dentro de su propiedad en el sector de Lancetilla, municipio de Tela, Atlántida.
Lo hallaron calcinado: conmoción por muerte de reconocido instructor de danza en Tela
2 de 17

La víctima fue identificada como Tomás Edgardo Becerra Lindo, de 42 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado lunes 16 de febrero por sus familiares.
Lo hallaron calcinado: conmoción por muerte de reconocido instructor de danza en Tela
3 de 17

De acuerdo con la información preliminar, el hallazgo ocurrió el miércoles en una finca ubicada en el sector de Lancetilla, donde vecinos alertaron sobre la presencia de un cuerpo calcinado.
Lo hallaron calcinado: conmoción por muerte de reconocido instructor de danza en Tela
4 de 17

Elementos policiales y personal forense llegaron al lugar para realizar el levantamiento cadavérico y recopilar indicios que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del también ganadero.
Lo hallaron calcinado: conmoción por muerte de reconocido instructor de danza en Tela
5 de 17

Este jueves, los restos del instructor de danza fueron ingresados a la morgue de San Pedro Sula, donde especialistas del Ministerio Público realizarán la autopsia correspondiente para determinar la causa exacta de muerte.
Lo hallaron calcinado: conmoción por muerte de reconocido instructor de danza en Tela
6 de 17

Familiares confirmaron que Becerra Lindo también era un reconocido productor ganadero de la zona atlántica del país.

Lo hallaron calcinado: conmoción por muerte de reconocido instructor de danza en Tela
7 de 17

Además, era miembro activo de la asociación cultural Zorzales de Sula, donde se desempeñaba como instructor folclórico, promoviendo la cultura hondureña.

Lo hallaron calcinado: conmoción por muerte de reconocido instructor de danza en Tela
8 de 17

Según información preliminar, el ahora occiso viajó desde La Lima, Cortés, hasta Tela, Atlántida, a su propiedad donde, además de ganado, tenía crianza de cerdos y plantaciones de palma africana.
Lo hallaron calcinado: conmoción por muerte de reconocido instructor de danza en Tela
9 de 17

Diversas agrupaciones de danzas folclóricas han expresado sus muestras de pesar por la muerte de Tomás Becerra, al tiempo que piden a las autoridades esclarecer el caso.

Lo hallaron calcinado: conmoción por muerte de reconocido instructor de danza en Tela
10 de 17

Acuerdo de duelo emitido por la Agrupación Cultural Folklórica (KIT-CHA) sobre la muerte de Tomás Becerra.

Lo hallaron calcinado: conmoción por muerte de reconocido instructor de danza en Tela
11 de 17

"Nos unimos a las muestras de condolencia por la pérdida del amigo instructor Tomás Becerra, deseando resignación cristiana a sus familiares", escribió Ballet Folklórico Ópalo de Honduras.

Lo hallaron calcinado: conmoción por muerte de reconocido instructor de danza en Tela
12 de 17

"Lamentamos profundamente la partida del Lic. Tomás Becerra, quien con sus enseñanzas, sabiduría y compromiso formó generaciones y sembró pasión por nuestras raíces culturales. Gracias por cada aprendizaje, por su guía y por su legado invaluable": Ballet Folklorico Siguatepeque
Lo hallaron calcinado: conmoción por muerte de reconocido instructor de danza en Tela
13 de 17

"Anidafh lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestro agremiado y amigo: Tomás Edgardo Becerra. Nos unimos al dolor de su familia, amigos y de toda la comunidad folklórica. Su legado y amor por nuestra cultura permanecerán siempre como ejemplo de compromiso y entrega": Asociación Cultural y Artística (Anidafh)
Lo hallaron calcinado: conmoción por muerte de reconocido instructor de danza en Tela
14 de 17

"El Club de Leones El Progreso Decano expresa sus más sinceras condolencias por el fallecimiento del Compañero León Tomás Edgardo Becerra Lindo (Q.D.D.G.), Presidente Fundador del Club de Leones La Lima Oro Verde": Club De Leones El Progreso Decano.

Lo hallaron calcinado: conmoción por muerte de reconocido instructor de danza en Tela
15 de 17

"Lamentamos profundamente la partida de nuestro querido compañero de Club de Leones Oro Verde de La Lima, CL Tomás Becerra. Su legado de servicio vivirá por siempre en nuestros corazones": Club de Leones Especializado El Progreso La Foresta.

Lo hallaron calcinado: conmoción por muerte de reconocido instructor de danza en Tela
16 de 17

Asimismo, el Cuadro de Danzas del Instituto Tecnológico Sampedrano expresó condolencias a la familia del profesor Tomás Edgardo Becerra.

Lo hallaron calcinado: conmoción por muerte de reconocido instructor de danza en Tela
17 de 17

Grupo Folklórico Laureles del Valle dejó un sentido mensaje tras conocerse la muerte de Tomás Becerra. "La danza folklórica pierde a un gran formador de bailarines", lamentó.

Cargar más fotos