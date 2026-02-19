Condenan a expolicía de tránsito por golpear y detener ilegalmente a un hombre en la DNVT

En las últimas horas se logró una sentencia condenatoria de 10 años de prisión contra Pedro Arturo Morga Barahona por el delito de privación injusta de la libertad.
Morga cometió este delito cuando era funcionario público. Asimismo, el Ministerio Público detalla que también incurrió en tratos inhumanos, crueles o degradantes en perjuicio de un ciudadano.
De acuerdo con el MP, un tribunal dictó una pena de siete años de prisión por el delito de privación injusta de libertad y tres años de prisión por tratos crueles; también la inhabilitación absoluta por diez años, en ambos casos.
Las penas deberán cumplirse en un centro penal de Francisco Morazán. Además de la pena de prisión, Morga deberá indemnizar a la víctima por los daños y perjuicios.
Los hechos
El MP demostró que el 21 de enero de 2022, en las instalaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en Tegucigalpa, el ofendido realizaba trámites y, en la entrada, se encontraba Morga, quien de manera grosera no lo dejó ingresar y le indicó que esperara en la carpa; de lo contrario, lo detendría.
Posteriormente, cuando la víctima se encontraba en la ventanilla, llegó Morga y lo detuvo arbitrariamente; además, le quitó la licencia de conducir y, junto a otros agentes, lo llevó a una oficina, donde lo tiraron al suelo y lo esposaron.
El MP agrega que Morga se colocó unos guantes y comenzó a golpear a la víctima en diferentes partes del cuerpo. Posteriormente, lo trasladaron hasta la posta policial del barrio El Manchén sin que hubiera cometido falta ni delito alguno.
Entre los medios probatorios presentados se incluyó el testimonio del ofendido, material videográfico y dictámenes de Medicina Forense, los cuales confirmaron lesiones como contusiones, hematomas y hemorragia nasal, compatibles con la agresión denunciada, concluye el MP.