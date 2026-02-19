Condenan a expolicía de tránsito por golpear y detener ilegalmente a un hombre en la DNVT

Tegucigalpa

En las últimas horas se logró una sentencia condenatoria de 10 años de prisión contra Pedro Arturo Morga Barahona por el delito de privación injusta de la libertad.

Morga cometió este delito cuando era funcionario público. Asimismo, el Ministerio Público detalla que también incurrió en tratos inhumanos, crueles o degradantes en perjuicio de un ciudadano.

De acuerdo con el MP, un tribunal dictó una pena de siete años de prisión por el delito de privación injusta de libertad y tres años de prisión por tratos crueles; también la inhabilitación absoluta por diez años, en ambos casos.

Las penas deberán cumplirse en un centro penal de Francisco Morazán. Además de la pena de prisión, Morga deberá indemnizar a la víctima por los daños y perjuicios.