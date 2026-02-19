  1. Inicio
  2. Premium
  3. Verifica
  4. Bulos

Este video de “therians” en un parque no fue grabado en San Pedro Sula, sino en México

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

La secuencia viral en realidad corresponde a imágenes grabadas en el parque Las Riberas, en la ciudad de Culiacán, México

  • Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 11:38 -
  • Paola Ávila
Este video de “therians” en un parque no fue grabado en San Pedro Sula, sino en México

TikTok impulsó lo que comenzó hace 30 años, en la década de los noventa, con el origen de los therians.

 Imagen: Canva

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales un video viral que muestra a dos personas identificadas como “therians” (que asumen una identidad animal) interactuando en un parque de la ciudad de San Pedro Sula, como prueba de la llegada del fenómeno en tendencia al país.

No obstante, la grabación no corresponde a Honduras. En realidad, la pieza audiovisual fue registrada en febrero de 2026 en el parque Las Riberas, ubicado en Culiacán, México.

“Mi gente no me lo van a creer, ya llegaron a San Pedro Sula,Honduras”, dice textualmente en el texto sobrepuesto de un video publicado en Facebook, compartido más de 410 veces desde el 18 de febrero de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 19 de febrero de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 19 de febrero de 2026.

 (Imagen: Facebook)

Los therians son personas que afirman identificarse —a nivel espiritual o psicológico— con un animal. Esta identidad implica sentir una conexión profunda con una especie específica que forma parte de su identidad personal, hasta llegar a adoptar el estilo de vida del animal.

Aunque el concepto se originó en la década de los 1990, el fenómeno ha ganado visibilidad reciente en plataformas como TikTok, donde se difunden videos de jóvenes caracterizados que realizan dinámicas vinculadas con animales.

Video de México

LA PRENSA Verifica realizó una búsqueda inversa con Google Lens, lo que permitió localizar el origen del contenido.

Las imágenes aparecen en una publicación del medio mexicano Luz Noticias, titulada “Captan a Therians conviviendo en el Parque Las Riberas de Culiacán”, difundida el 16 de febrero de 2026.

Según esa información, el par de therians fue grabado en el parque Las Riberas, en Culiacán, México.

Asimismo, TV Azteca Puebla, de México, confirmó que el hecho ocurrió en un parque de Culiacán e incluyó el video original publicado en TikTok.

@poninas_1 Ya llegaron los famosos Therians 🤣🤣🤣 aver ladren 🤣 #therians ♬ Experiencia Religiosa - ENRIQUE IGLESIAS

En el clip original puede leerse el texto sobrepuesto “Ya llegaron a Culiacán”, ubicado en la misma posición que el mensaje que posteriormente fue modificado para atribuir falsamente el hecho a Honduras.

En conclusión, el video que muestra a dos therians en un parque no corresponde a San Pedro Sula, sino a la ciudad de Culiacán, México.

Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Paola Ávila
Paola Ávila
redaccion@laprensa.hn

Periodista de verificación de datos y enfocada en temas de alfabetización mediática. Licenciada en Periodismo por el Centro Universitario Tecnológico (Ceutec).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Ultimas Noticias