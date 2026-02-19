Los bulos que desató la crítica de Bukele a declaraciones del secretario de Seguridad de Honduras

San Pedro Sula, Honduras

La crítica del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a las declaraciones del secretario de Seguridad de Honduras, Gerzón Velásquez, sobre el modelo de seguridad salvadoreño, detonó una ola de bulos en redes sociales. La reacción de Bukele fue amplificada y utilizada como base para construir narrativas falsas. Velásquez aseguró el pasado 12 de febrero que el conocido "modelo Bukele" no "es una receta que pueda aplicarse de forma idéntica en otros países debido a las diferencias territoriales", además de señalar presuntas violaciones a los derechos humanos. El presidente salvadoreño respondió la noche del 14 de febrero mediante su cuenta en la red social X, donde tildó de "triste" que un funcionario priorizara los "derechos humanos de los criminales". Además, advirtió que esa posición podría provocar consecuencias graves para Honduras e incluso afirmó que "miles de hondureños morirán por culpa de estas personas". Entre las narrativas desmentidas por LA PRENSA Verifica figura una imagen que muestra a Bukele dándose la mano con el excandidato presidencial Nasry Asfura, presentada como reciente, pero que corresponde a un deepfake con inconsistencias visuales propias de contenidos generados con inteligencia artificial. También se viralizaron fotografías de la presidenta Xiomara Castro y del expresidente Manuel Zelaya junto a Bukele, difundidas como actuales, aunque en realidad fueron tomadas en 2023 y 2024, entre otras. A continuación, el recuento:

Es un deepfake esta imagen de Nasry Asfura y Bukele dándose un apretón de manos

Circula en redes sociales una imagen del presidente de Honduras, Nasry Asfura, saludando con un apretón de manos al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele. Sin embargo, la imagen es un deepfake, un contenido falso creado con inteligencia artificial (IA), según constató LA PRENSA Verifica tras un análisis visual y herramientas especializadas, que indicaron que el contenido fue generado con IA de Google. “Ya se pidieron perdón por lo ocurrido y proponen trabajar juntos”, dice literalmente en la descripción de una publicación en Facebook, compartida desde el 15 de febrero de 2025.

Estas fotos de Castro y Zelaya con Bukele son de 2023 y 2024

Un par de fotografías difundidas en redes sociales muestran a los expresidentes de Honduras, Xiomara Castro (2022-2026) y Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), junto al actual mandatario de El Salvador, Nayib Bukele. Sin embargo, las imágenes no son recientes. Corresponden a encuentros distintos sostenidos con Bukele en 2023 y 2024. Las fotografías fueron compartidas en una publicación de la red social X, que supera las 2,910 visualizaciones desde el 16 de febrero de 2026.

Nada prueba que Bukele dijo que Xiomara Castro dejó una infraestructura de primer nivel en Honduras

Circula en redes sociales un arte que afirma que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que el gobierno de Xiomara Castro (2022-2026) dejó una “infraestructura de primer nivel” en Honduras. Sin embargo, es falso. LA PRENSA Verifica determinó que no hay registros oficiales, publicaciones en medios de comunicación ni declaraciones públicas que respalden esa cita atribuida a Bukele sobre la gestión de Castro. “LA ADMINISTRACIÓN DE XIOMARA CASTRO EN HONDURAS, DEJA UNA INFRAESTRUCTURA DE PRIMER NIVEL”, dice literalmente en el arte de una publicación de Facebook, compartida más de 375 veces desde el 17 de febrero de 2026.

Esta imagen de Bukele llegando a Honduras está hecha con IA

En redes sociales se difunde una imagen en la que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aparece bajando de un avión, supuestamente en su llegada a Honduras. Sin embargo, la imagen es falsa. Se trata de un deepfake: un contenido falso o manipulado con inteligencia artificial (IA), constató LA PRENSA Verifica. Al examinar la imagen con Hive Moderation, una herramienta especializada en la detección de contenidos generados digitalmente, se determinó que tenía un 98.3% de probabilidad de haber sido generado por IA. “Ya nuestro presi está en Honduras para dar cátedra de como se gobierna”, dice la entrada de una publicación en Facebook visualizada desde el 17 de febrero de 2026.