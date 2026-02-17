Es un deepfake esta imagen de Nasry Asfura y Bukele dándose un apretón de manos

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una imagen del presidente de Honduras, Nasry Asfura, saludando con un apretón de manos al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele. Sin embargo la imagen es un deepfake, un contenido falso creado con inteligencia artificial (IA), según constató LA PRENSA Verifica tras un análisis visual y herramientas especializadas. “Ya se pidieron perdón por lo ocurrido y proponen trabajar juntos”, dice la descripción de una publicación en Facebook compartida desde el 15 de febrero de 2025.



El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó el 14 de febrero de 2025 a las declaraciones del secretario de Seguridad de Honduras, Gerzon Velásquez, luego de que este considerara que el llamado “modelo Bukele” de seguridad, basado en medidas contra la violencia para grupos criminales, no puede aplicarse de forma "idéntica en todos los países" por diferencias estructurales entre ambas naciones. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse Velásquez describió el enfoque salvadoreño como “interesante” y digno de estudio, pero enfatizó que Honduras requiere una estrategia adaptada a su realidad territorial e institucional. Bukele respondió a través de su cuenta en X, asegurando que hasta ese momento se había mantenido al margen sobre la nueva administración de Nasry Asfura, pero que consideraba “triste” que se defendieran los supuestos “derechos humanos” de los criminales y advirtió que esa postura podría tener consecuencias graves. En su mensaje, el mandatario salvadoreño escribió que “miles de hondureños morirán por culpa de estas personas”, expresión que ha sido interpretada por diversos sectores como una crítica fuerte a las declaraciones del funcionario hondureño acerca de la política de seguridad.

Hecha con IA

Una búsqueda inversa en Google no arrojó resultados oficiales ni publicaciones de medios de comunicación. Tampoco se localizaron las imágenes en las redes sociales oficiales de Nasry Asfura ni de Nayib Bukele. En un análisis visual, LA PRENSA Verifica detectó varias inconsistencias comunes en imágenes generadas con IA. En primer lugar, aunque no se observan deformaciones evidentes en el apretón de manos entre ambos mandatarios, la zona muestra un ligero suavizado de los contornos y una integración poco natural entre ambas manos. Este tipo de irregularidades en dedos y muñecas es frecuente en imágenes generadas mediante inteligencia artificial (IA). La mirada de Asfura y de Bukele no coincide completamente con el foco visual. Además, sus rostros presentan una textura muy uniforme, con poros poco visibles y transiciones de luz extremadamente suaves. Asimismo, se evidencia la ausencia de sombras naturales definidas en los presentes en el salón, algo que es común en entornos iluminados de manera artificial. En el fondo, los escoltas aparecen con un desenfoque progresivo. Algunos de sus rostros carecen de nitidez y presentan rasgos poco definidos, un efecto típico en imágenes generadas por IA cuando los sujetos no son el foco principal. Otros elementos, como la bandera centrada, las puertas perfectamente alineadas y la simetría del encuadre, muestran nitidez pero sin detalles identificables, como texturas completas o imperfecciones en la madera, lo cual resulta antinatural en fotografías espontáneas. Finalmente, los objetos carecen de estructura sólida y se ven distorsionados, características propias de contenidos sintéticos. La búsqueda inversa en Google indicó en la sección de “acerca de esta imagen” que la imagen fue generada con la inteligencia artificial de la propia marca.

Para confirmarlo, LA PRENSA Verifica realizó un análisis utilizando la herramienta SynthID de Gemini, que logró evidenciar la marca de agua digital que contiene la fotografía falsa.

En todo caso, al analizar la imagen con Hive Moderation, una herramienta especializada en la detección de contenidos generados digitalmente, se determinó que tenía un 97.6% de probabilidad de haber sido generado por IA.

Contactado por LA PRENSA Verifica, el secretario de Comunicaciones, José Augusto Argueta, confirmó que no ha existido un encuentro de Asfura con el mandatario salvadoreño.