Tres cafeterías hondureñas entre las 100 mejores del mundo

Tres cafeterías hondureñas lograron posicionarse entre las 100 mejores del mundo por segundo año consecutivo en la ceremonia de The World´s 100 Best Coffee Shops 2026 , un reconocimiento que reafirma la posición de Honduras como uno de los grandes productores de café de especialidad a nivel mundial.
Café Nativo, de Tegucigalpa; The Golden Pig, de San Pedro Sula; y Cafetano Coffee Roasters, también de la capital, figuran en el listado global publicado el lunes 16 de febrero en el marco del CoffeeFest de Madrid, España, tras un riguroso proceso de selección en el que participeron cientos de cafeterías de todo el mundo.
Café Nativo alcanzó la posición 63 este año. The World’s 100 Best Coffee Shops destacó que esta es una empresa 100% hondureña con nueve años de experiencia en la industria del café, dedicada a preservar el patrimonio y a impulsar la innovación en cada etapa de la cadena de valor.
Añadió que fue seleccionada entre las mejores 100 porque la empresa supervisa todo el proceso, desde la obtención de los mejores granos de agricultores locales hasta el tostado para garantizar una calidad excepcional, combinando ciencia sensorial con tecnología de vanguardia y el legado cultural.
En el puesto 70 figura The Golden Pig, ubicada en San Pedro Sula. La organización aplaudió que la cafetería trabaja en estrecha colaboración con productores de las principales regiones cafetaleras del país, asegurando la calidad, mientras que "sus baristas resaltan las virtudes del café hondureño en cada preparación".
También destacó que el establecimiento "ofrece un menú inspirado en platillos nostálgicos, elaborados desde cero con ingredientes frescos, lo que complementa la experiencia del café con una propuesta gastronómica que conecta con la identidad local".
En tanto, Cafetano Coffee Roasters, de Tegucigalpa, se ubicó en el puesto 91. The Word´s Coffee Shops resaltó que esta "es más que una simple cafetería: es un homenaje al café hondureño y a sus productores", con una selección cuidadosa de granos 100% nacionales provenientes de las mejores regiones cafetaleras.
La organización apuntó que "Cafetano se ha consolidado como un referente de la cultura cafetera del país, ofreciendo un espacio moderno y acogedor donde cada taza refleja el esfuerzo, la tradición y la pasión de los caficultores, fortaleciendo su propuesta con su compromiso con la sostenibilidad y la economía local".
En este escenario global, la presencia de tres cafeterías hondureñas en el top 100 no solo celebra la excelencia de sus propuestas, sino que confirma que el talento, la innovación y la calidad del café hondureño conquistan cada vez más paladares en el mundo.
Acerca de los criterios de selección, The World´s 100 Best Coffee Shops informó que el proceso incluye una fase de votación pública, en la que amantes del café de todo el mundo emiten su voto en línea, con un registro limitado a una participación por persona durante el periodo establecido.
A la par, un panel de expertos examina las nominaciones, evaluando la calidad del café, la experiencia de los baristas, el servicio al cliente, la innovación, el ambiente y la atmósfera. También valoran las prácticas de sostenibilidad, la calidad de los alimentos, la pastelería y la consistencia en el servicio.
Según los organizadores, la aplicación meticulosa de estos criterios permite presentar una guía definitiva de las mejores cafeterías del mundo, celebrando aquellas que sobresalen en todos los aspectos.
Cabe destacar que el primer lugar del ranking 2026 se lo llevó Onyx Coffee LAB, de Rogers, Arkansas, Estados Unidos, una tostaduría de café de especialidad que funciona en un edificio histórico y sobresale por su concepto abierto, donde "los visitantes pueden disfrutar del café, la conversación y el sonido de una planta de fabricación completamente equipada".
Mientras que en el tercer lugar sobresale una cafetería centroamericana. Alquimia Coffee, de San Salvador, El Salvador, fundada por Federico Bolaños, reconocido entrenador en competencias internacionales de barismo.