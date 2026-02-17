Hallan sin vida a menor de 16 años en La Lima; estaba embolsada

Cortés, Honduras.

Una menor de 16 años fue encontrada sin vida la noche del lunes en un sector solitario cercano a la residencial Oro Verde, en el municipio de La Lima, Cortés. La víctima fue identificada como Sheyli Jaqueline Alvarado Flores, quien residía en el sector conocido como Kilómetro, en Choloma, según información preliminar.

De acuerdo con reportes iniciales, la adolescente habría sido raptada por individuos que vestían falsa indumentaria policial. Esta versión deberá ser confirmada por las autoridades competentes, que mantienen el proceso investigativo en curso.