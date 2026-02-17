  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hallan sin vida a menor de 16 años en La Lima; estaba embolsada

Una menor de 16 años fue hallada sin vida en el sector de Oro Verde, La Lima. Autoridades investigan el móvil del crimen.

Hallan sin vida a menor de 16 años en La Lima; estaba embolsada

La víctima fue identificada como Sheyli Jaqueline Alvarado Flores, de 16 años.

 Foto: redes sociales
Cortés, Honduras.

Una menor de 16 años fue encontrada sin vida la noche del lunes en un sector solitario cercano a la residencial Oro Verde, en el municipio de La Lima, Cortés.

La víctima fue identificada como Sheyli Jaqueline Alvarado Flores, quien residía en el sector conocido como Kilómetro, en Choloma, según información preliminar.

La menor fue encontrada en un sector solitario cercano a la residencial Oro Verde.

La menor fue encontrada en un sector solitario cercano a la residencial Oro Verde.

De acuerdo con reportes iniciales, la adolescente habría sido raptada por individuos que vestían falsa indumentaria policial. Esta versión deberá ser confirmada por las autoridades competentes, que mantienen el proceso investigativo en curso.

Nuevos detalles del caso de los esposos asesinados en El Progreso

El hallazgo del cadáver fue realizado por agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención número 9 (Umep-9) de la Policía Nacional Preventiva, quienes localizaron el cuerpo sin vida dentro de bolsas plásticas en una zona apartada.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles oficiales sobre el móvil del crimen ni se han divulgado fotografías de la víctima en vida. Tampoco se han emitido declaraciones públicas por parte de sus familiares.

Se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen la información sobre este caso y den a conocer avances en la investigación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias