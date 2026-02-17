Diputada María José Sosa no presentó un proyecto de ley para crear un presupuesto destinado a los congresistas

San Pedro Sula, Honduras
Una publicación difundida en redes sociales supuestamente informa que la diputada del Partido Nacional, María José Sosa, presentó un proyecto de ley para solicitar 50,000 millones de lempiras destinados para alimentación de diputados.
Sin embargo, la iniciativa es falsa. No existe registro en las cuentas oficiales del Congreso Nacional (CN) y además, la propia diputada desmintió la información.
“Proyecto María José Sosa: solicito una partida presupuestaria de L50 millones de lempiras, los cuales serán destinados a alimentación de los diputados, considerando las horas extras.
Citamos: estamos sirviendo a la nación, con comida de Pat's y La Cumbre es suficiente, cero lujo”, dice textualmente la descripción de una publicación de TikTok, que cuenta con más de 1,900 visualizaciones.
María José Sosa Rosales es actual diputada de la bancada del Partido Nacional electa para el período 2026-2030, representando al departamento de Francisco Morazán.
El 12 de febrero, la diputada aseguró a los medios de comunicación que “no es la función del Congreso alimentar a los diputados de una forma tan onerosa”, y recalcó que para los legisladores sería suficiente recibir “una baleada con un cafecito” en jornadas extendidas.
Sosa no presentó un proyecto de ley formal que obligara al Congreso a adoptar dicha medida; según la congresista, su declaración tenía como objetivo enfatizar la necesidad de austeridad en la alimentación durante las largas jornadas de trabajo parlamentario.
Propuesta falsa
Una búsqueda en Google con las palabras clave “María José Sosa + presupuesto + 50,000 lempiras + alimentación + diputados" no arrojó resultados en medios de comunicación que informen de la supuesta solicitud.
Asimismo, se revisaron las cuentas oficiales de María José Sosa en Instagram y X, sin hallar publicaciones que mencionen la petición de 50,000 millones de lempiras para cubrir la alimentación de los parlamentarios.
LA PRENSA Verifica revisó los canales oficiales del Congreso Nacional en Facebook y X, y tampoco encontró registro de la iniciativa atribuida a la congresista del Partido Nacional.
Las únicas propuestas divulgadas por la cuenta oficial del Legislativo atribuidas a la diputada Sosa son la creación del Sistema Nacional de Guarderías Comunitarias y Protección Integral de la Primera Infancia, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social, presentada el 12 de febrero, y la de crear el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Emprendedor y la Mipyme, manifestada el 4 de febrero.
En contacto directo con LA PRENSA Verifica, la diputada María José Sosa desmintió la información.
“Totalmente falso. No he realizado ninguna propuesta en temas de alimentación de diputados”, confirmó.
Por lo tanto, es falso que la diputada María José Sosa presentó un proyecto de ley para crear un presupuesto destinados a la alimentación de los diputados.