Diputada María José Sosa no presentó un proyecto de ley para crear un presupuesto destinado a los congresistas

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

No existen registros de tal proyecto en las cuentas de redes sociales del Congreso, y la congresista confirmó a LA PRENSA Verifica que no lo presentó

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 16:35 -
María José Sosa Rosales actual diputada de la bancada del Partido Nacional electa para el período 2026-2030.

 Imagen: Redes Sociales

San Pedro Sula, Honduras
Una publicación difundida en redes sociales supuestamente informa que la diputada del Partido Nacional, María José Sosa, presentó un proyecto de ley para solicitar 50,000 millones de lempiras destinados para alimentación de diputados.

Sin embargo, la iniciativa es falsa. No existe registro en las cuentas oficiales del Congreso Nacional (CN) y además, la propia diputada desmintió la información.

“Proyecto María José Sosa: solicito una partida presupuestaria de L50 millones de lempiras, los cuales serán destinados a alimentación de los diputados, considerando las horas extras.

Captura de pantalla a una publicacion de X hecha el 17 de febrero de 2026.

 (Imagen: X)

Citamos: estamos sirviendo a la nación, con comida de Pat's y La Cumbre es suficiente, cero lujo”, dice textualmente la descripción de una publicación de TikTok, que cuenta con más de 1,900 visualizaciones.

María José Sosa Rosales es actual diputada de la bancada del Partido Nacional electa para el período 2026-2030, representando al departamento de Francisco Morazán.

El 12 de febrero, la diputada aseguró a los medios de comunicación que “no es la función del Congreso alimentar a los diputados de una forma tan onerosa”, y recalcó que para los legisladores sería suficiente recibir “una baleada con un cafecito” en jornadas extendidas.

Sosa no presentó un proyecto de ley formal que obligara al Congreso a adoptar dicha medida; según la congresista, su declaración tenía como objetivo enfatizar la necesidad de austeridad en la alimentación durante las largas jornadas de trabajo parlamentario.

Propuesta falsa

Una búsqueda en Google con las palabras clave “María José Sosa + presupuesto + 50,000 lempiras + alimentación + diputados" no arrojó resultados en medios de comunicación que informen de la supuesta solicitud.

Asimismo, se revisaron las cuentas oficiales de María José Sosa en Instagram y X, sin hallar publicaciones que mencionen la petición de 50,000 millones de lempiras para cubrir la alimentación de los parlamentarios.

LA PRENSA Verifica revisó los canales oficiales del Congreso Nacional en Facebook y X, y tampoco encontró registro de la iniciativa atribuida a la congresista del Partido Nacional.

Las únicas propuestas divulgadas por la cuenta oficial del Legislativo atribuidas a la diputada Sosa son la creación del Sistema Nacional de Guarderías Comunitarias y Protección Integral de la Primera Infancia, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social, presentada el 12 de febrero, y la de crear el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Emprendedor y la Mipyme, manifestada el 4 de febrero.

En contacto directo con LA PRENSA Verifica, la diputada María José Sosa desmintió la información.

“Totalmente falso. No he realizado ninguna propuesta en temas de alimentación de diputados”, confirmó.

Por lo tanto, es falso que la diputada María José Sosa presentó un proyecto de ley para crear un presupuesto destinados a la alimentación de los diputados.

  • Fuentes
  • Redes sociales de María José Sosa (Instagram y X)
    Congreso Nacional (Facebook y X)
    Publicación de Cuenta del Congreso Nacional (1, 2)
    María José Sosa, diputada del Partido Nacional
Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

